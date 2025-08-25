Корзинки-невидимки с сочной начинкой — сметают со стола мгновенно

Корзинки с мясной начинкой — это сытная и аппетитная выпечка, которая понравится всей семье. Нежное песочное тесто на сметане сочетается с сочной мясной начинкой, создавая идеальный баланс вкуса и текстуры. Такие корзинки можно подавать как горячую закуску или основное блюдо — они хороши в любом виде.

Для теста смешивают муку (450 г), разрыхлитель (10 г), холодное сливочное масло (150 г), сметану (250 г), яйцо (1 шт) и соль (1 ч. л.). Получается мягкое, пластичное тесто, которое не крошится. Начинку готовят из фарша (600 г), обжаренного с луком (350 г) и специями для мяса. Тесто раскатывают, формируют корзинки, наполняют начинкой и выпекают до золотистой корочки.

Выпекают корзинки до золотистого цвета — тесто получается рассыпчатым, а начинка остается сочной и ароматной. Подавать их можно со свежими овощами, зеленью или сметанным соусом.

