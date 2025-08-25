Mash узнал о вызове скорой помощи к звезде фильма «Операция „Ы“»

Telegram-канал Mash передает, что советская и российская актриса Наталья Селезнева (Полинковская), которая сыграла роль студентки Политехнического института Лиды в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая, вызвала скорую на дом. По его данным, 80-летняя артистка пожаловалась на боли в позвоночнике.

В материале сказано, что медики сделали Селезневой укол, после чего пациентке полегчало. По информации канала, она отказалась от госпитализации, но пообещала прийти в поликлинику на комплексное медицинское обследование организма для оценки общего состояния здоровья и раннего выявления возможных заболеваний. Домработница актрисы в разговоре с каналом подтвердила, что к артистке приезжала скорая.

По словам помощницы Селезневой, актриса чувствует себя хорошо. В разговоре с ТАСС она подчеркнула, что артистка за прошедшие сутки не вызывала скорую.

