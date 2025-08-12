Беременная Муцениеце показала, как тренируется с синяком на лице

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце в Instagram (деятельность в РФ запрещена) разместила видеозапись, на которой она, будучи беременной, занимается на тренажере. При этом на ее лице отчетливо виден синяк под глазом.

Мнения разделились: часть комментаторов предположили, что отметина могла появиться после массажа. Другие задались вопросом, не является ли артистка жертвой домашнего насилия.

Ранее стало известно, что у Муцениеце и музыканта Петра Дранги родится дочь. Артистка устроила вечеринку, чтобы узнать пол малыша. Для Муцениеце ребенок станет третьим, для Дранги — первым. В кульминационный момент Агату обняла розовая ростовая кукла медведя. Девушка не смогла сдержать эмоций, расплакалась и обняла возлюбленного. Беременность девушка подтвердила в июне 2025 года.

До этого появилась информация, что Дранга преподнес своей возлюбленной помолвочное кольцо стоимостью 6 млн 600 тысяч рублей. По словам ювелира Григория Бакатова, это кольцо из белого золота 750-й пробы, напоминающее изделие бренда Mercury.