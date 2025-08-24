Мясные рулетики из свинины и грибов! Вкуснятина на ужин или к празднику

Мясные рулетики из свинины и грибов! Вкуснятина на ужин или к празднику

Мясные рулетики из свинины и грибов! Вкуснятина на ужин или к праздничному застолью. Сочетание нежной свинины, пикантной начинки и расплавленного сыра создает невероятную гармонию вкусов. Блюдо, которое гарантированно станет вашим коронным.

Ингредиенты

Свиная корейка — 1,2 кг

Лук репчатый — 2 шт.

Огурцы маринованные — 2 шт.

Шампиньоны — 250 г

Лук зеленый — 40 г

Чеснок — 3 зубчика

Сыр твердый — 200 г

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Чеснок сушеный — 2 ч. л.

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Свиную корейку нарезают на пласты толщиной около 1-1,5 см, отбивают через пищевую пленку до тонкого состояния, затем натирают солью, черным перцем и сушеным чесноком. Лук нарезают мелкими кубиками и обжаривают на растительном масле до прозрачности, добавляют измельченные шампиньоны и жарят до испарения жидкости, в конце добавляют пропущенный через пресс чеснок, остужают. На каждый мясной пласт выкладывают грибную начинку, сверху распределяют тонкие ломтики маринованных огурцов и посыпают сыром с мелко нарезанным зеленым луком. Сворачивают рулетики и плотно скрепляют их зубочистками или кулинарной нитью. Обжаривают рулетики на хорошо разогретой сковороде со всех сторон до румяной корочки, затем перекладывают в форму и доводят до готовности в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20–25 минут. Подают с овощным гарниром или картофельным пюре.

