24 августа 2025 в 17:00

Мясные рулетики из свинины и грибов! Вкуснятина на ужин или к празднику

Мясные рулетики из свинины и грибов! Вкуснятина на ужин или к праздничному застолью. Сочетание нежной свинины, пикантной начинки и расплавленного сыра создает невероятную гармонию вкусов. Блюдо, которое гарантированно станет вашим коронным.

Ингредиенты

  • Свиная корейка — 1,2 кг
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Огурцы маринованные — 2 шт.
  • Шампиньоны — 250 г
  • Лук зеленый — 40 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Сыр твердый — 200 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Чеснок сушеный — 2 ч. л.
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Свиную корейку нарезают на пласты толщиной около 1-1,5 см, отбивают через пищевую пленку до тонкого состояния, затем натирают солью, черным перцем и сушеным чесноком. Лук нарезают мелкими кубиками и обжаривают на растительном масле до прозрачности, добавляют измельченные шампиньоны и жарят до испарения жидкости, в конце добавляют пропущенный через пресс чеснок, остужают.
  2. На каждый мясной пласт выкладывают грибную начинку, сверху распределяют тонкие ломтики маринованных огурцов и посыпают сыром с мелко нарезанным зеленым луком. Сворачивают рулетики и плотно скрепляют их зубочистками или кулинарной нитью. Обжаривают рулетики на хорошо разогретой сковороде со всех сторон до румяной корочки, затем перекладывают в форму и доводят до готовности в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20–25 минут. Подают с овощным гарниром или картофельным пюре.

Ранее мы готовили тающую свинину с чесноком и травами в духовке. На аромат сбегутся все!

Ольга Шмырева
О. Шмырева
