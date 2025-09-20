«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 23:00

Сытный ужин для семьи за 1 час: готовим свиные ребра с овощами в казане

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим свиные ребра с овощами в казане — это ароматное и сытное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Его вкус — это сочетание нежного мяса, томленого до мягкости, и сочных овощей.

Для приготовления обжарьте 1 кг свиных ребер в казане до золотистой корочки. Добавьте 2 нарезанные луковицы и 2 моркови, обжаривайте до мягкости. Затем добавьте 4 картофелины кубиками, 1 болгарский перец соломкой, 2 зубчика чеснока, соль, перец и любимые специи. Залейте водой или бульоном так, чтобы покрыть ингредиенты, и тушите под крышкой на медленном огне 40–50 минут до готовности мяса и овощей.

Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью. Это блюдо порадует семью насыщенным вкусом и надолго сохранит чувство сытости! А готовится этот сытный ужин за 1 час.

Ранее стало известно, как приготовить рулет из картофеля и фарша за 30 минут: не разваливается и тает во рту.

