Свиная шейка в рукаве: вкусна горячей и охлажденной на бутерброды! Это сочное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для праздничного ужина или семейного обеда. Мясо пропитывается пряным соусом и сохраняет всю свою сочность.

Ингредиенты

Свиная шейка — 1 кг

Перец сладкий — 1 шт.

Лук репчатый — 3 шт.

Соль — 10 г

Перец черный молотый — 5 г

Йогурт греческий — 150 г

Майонез — 100 г

Горчица зернистая — 50 г

Приготовление

Свиную шейку надрежьте поперек. Перец и лук нарежьте кольцами. Для соуса смешайте йогурт, майонез, горчицу, соль и перец. Обмажьте мясо соусом, внутрь надрезов вложите овощи. Поместите шейку в рукав для запекания, плотно завяжите края. Запекайте 60–70 минут при 200 °C. За 10 минут до готовности разрежьте рукав для образования румяной корочки.

