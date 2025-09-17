Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 19:00

Свиная шейка в рукаве: вкусна горячей и охлажденной на бутерброды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свиная шейка в рукаве: вкусна горячей и охлажденной на бутерброды! Это сочное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для праздничного ужина или семейного обеда. Мясо пропитывается пряным соусом и сохраняет всю свою сочность.

Ингредиенты

  • Свиная шейка — 1 кг
  • Перец сладкий — 1 шт.
  • Лук репчатый — 3 шт.
  • Соль — 10 г
  • Перец черный молотый — 5 г
  • Йогурт греческий — 150 г
  • Майонез — 100 г
  • Горчица зернистая — 50 г

Приготовление

  1. Свиную шейку надрежьте поперек. Перец и лук нарежьте кольцами. Для соуса смешайте йогурт, майонез, горчицу, соль и перец. Обмажьте мясо соусом, внутрь надрезов вложите овощи.
  2. Поместите шейку в рукав для запекания, плотно завяжите края. Запекайте 60–70 минут при 200 °C. За 10 минут до готовности разрежьте рукав для образования румяной корочки.

Ранее мы готовили свинину «По-столовски» в сметанном соусе! Такая нежная, прямо разваливается.

свинина
простой рецепт
овощи
мясо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
