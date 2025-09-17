Свиная шейка в рукаве: вкусна горячей и охлажденной на бутерброды! Это сочное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для праздничного ужина или семейного обеда. Мясо пропитывается пряным соусом и сохраняет всю свою сочность.
Ингредиенты
- Свиная шейка — 1 кг
- Перец сладкий — 1 шт.
- Лук репчатый — 3 шт.
- Соль — 10 г
- Перец черный молотый — 5 г
- Йогурт греческий — 150 г
- Майонез — 100 г
- Горчица зернистая — 50 г
Приготовление
- Свиную шейку надрежьте поперек. Перец и лук нарежьте кольцами. Для соуса смешайте йогурт, майонез, горчицу, соль и перец. Обмажьте мясо соусом, внутрь надрезов вложите овощи.
- Поместите шейку в рукав для запекания, плотно завяжите края. Запекайте 60–70 минут при 200 °C. За 10 минут до готовности разрежьте рукав для образования румяной корочки.
Ранее мы готовили свинину «По-столовски» в сметанном соусе! Такая нежная, прямо разваливается.