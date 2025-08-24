Сырные палочки с беконом! Быстрая закуска из слоеного теста! Хрустящие, ароматные и невероятно сытные палочки, которые исчезают со стола за секунды! Идеальная закуска к пиву, дополнение к супу или просто вкусный перекус. Готовятся из простых ингредиентов, а выглядят как ресторанное блюдо.

Ингредиенты

Тесто бездрожжевое (слоеное или песочное) — 500 г

Сыр твердый (чеддер, гауда) — 150 г

Бекон копченый — 100 г

Желток — 1 шт.

Укроп свежий — 1/2 пучка

Кунжут — 2 ст. л.

Мука — для подпыла

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Разморозьте тесто по инструкции. Сыр натрите на крупной терке. Укроп мелко порубите. Раскатайте тесто на припыленном мукой столе в прямоугольный пласт толщиной 3–4 мм. Разрежьте его на длинные полоски шириной около 3–4 см. На каждую полоску теста положите вдоль середины ломтик бекона, сверху посыпьте тертым сыром и укропом. Аккуратно скрутите каждую полоску в плотную спираль, защипывая края, чтобы начинка не выпадала. Должны получиться плотные «крученые» палочки. Противень застелите пергаментом, выложите палочки швом вниз на небольшом расстоянии друг от друга. Смажьте палочки желтком, взбитым с ложкой воды, посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или холодными.

