24 августа 2025 в 18:00

Сырные палочки с беконом! Быстрая закуска из слоеного теста! Хрустящие, ароматные и невероятно сытные палочки, которые исчезают со стола за секунды! Идеальная закуска к пиву, дополнение к супу или просто вкусный перекус. Готовятся из простых ингредиентов, а выглядят как ресторанное блюдо.

Ингредиенты

  • Тесто бездрожжевое (слоеное или песочное) — 500 г
  • Сыр твердый (чеддер, гауда) — 150 г
  • Бекон копченый — 100 г
  • Желток — 1 шт.
  • Укроп свежий — 1/2 пучка
  • Кунжут — 2 ст. л.
  • Мука — для подпыла
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Разморозьте тесто по инструкции. Сыр натрите на крупной терке. Укроп мелко порубите. Раскатайте тесто на припыленном мукой столе в прямоугольный пласт толщиной 3–4 мм. Разрежьте его на длинные полоски шириной около 3–4 см.
  2. На каждую полоску теста положите вдоль середины ломтик бекона, сверху посыпьте тертым сыром и укропом. Аккуратно скрутите каждую полоску в плотную спираль, защипывая края, чтобы начинка не выпадала. Должны получиться плотные «крученые» палочки.
  3. Противень застелите пергаментом, выложите палочки швом вниз на небольшом расстоянии друг от друга. Смажьте палочки желтком, взбитым с ложкой воды, посыпьте кунжутом.
  4. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или холодными.

