Закуска с «вау-эффектом» — куриные желудки, которые затмят любое мясо! Это блюдо — настоящая бомба вкуса! Пикантные, сытные и невероятно ароматные желудки в соевом маринаде с хрустящими овощами станут звездой любого стола. Идеально к гарнирам, в салат или как начинка для лаваша. Готовьте смело — на второй день они еще вкуснее!
Ингредиенты
- Желудки куриные — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Уксус 6% — 1 ч. л.
- Приправа для курицы — 1 ч. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Петрушка — ½ пучка
- Лавровый лист — 2 шт.
- Перец горошком — ½ ч. л.
- Кунжут — для подачи
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- Желудки тщательно промойте, очистите от пленок и варите 40–50 минут в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком до мягкости. Лук нарежьте полукольцами, морковь и перец соломкой. Обжарьте овощи на растительном масле 5–7 минут до мягкости, в конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и приправу, прогрейте еще минуту.
- Отварные желудки нарежьте тонкими полосками, смешайте с овощами, заправьте соевым соусом и уксусом, поперчите. Соль добавьте по необходимости — соевый соус уже дает соленость. Добавьте рубленую петрушку, тщательно перемешайте и дайте настояться 30 минут в холодильнике. Перед подачей посыпьте поджаренным кунжутом.
Ранее мы делились рецептом закуски за 10 минут! Быстрые тарталетки с красной рыбой и икрой.