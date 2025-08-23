Закуска с «вау-эффектом» — куриные желудки, которые затмят любое мясо! Это блюдо — настоящая бомба вкуса! Пикантные, сытные и невероятно ароматные желудки в соевом маринаде с хрустящими овощами станут звездой любого стола. Идеально к гарнирам, в салат или как начинка для лаваша. Готовьте смело — на второй день они еще вкуснее!

Ингредиенты

Желудки куриные — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Соевый соус — 3 ст. л.

Уксус 6% — 1 ч. л.

Приправа для курицы — 1 ч. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Петрушка — ½ пучка

Лавровый лист — 2 шт.

Перец горошком — ½ ч. л.

Кунжут — для подачи

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Желудки тщательно промойте, очистите от пленок и варите 40–50 минут в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком до мягкости. Лук нарежьте полукольцами, морковь и перец соломкой. Обжарьте овощи на растительном масле 5–7 минут до мягкости, в конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и приправу, прогрейте еще минуту. Отварные желудки нарежьте тонкими полосками, смешайте с овощами, заправьте соевым соусом и уксусом, поперчите. Соль добавьте по необходимости — соевый соус уже дает соленость. Добавьте рубленую петрушку, тщательно перемешайте и дайте настояться 30 минут в холодильнике. Перед подачей посыпьте поджаренным кунжутом.

