Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 16:00

Закуска с «вау-эффектом» — куриные желудки, которые затмят любое мясо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закуска с «вау-эффектом» — куриные желудки, которые затмят любое мясо! Это блюдо — настоящая бомба вкуса! Пикантные, сытные и невероятно ароматные желудки в соевом маринаде с хрустящими овощами станут звездой любого стола. Идеально к гарнирам, в салат или как начинка для лаваша. Готовьте смело — на второй день они еще вкуснее!

Ингредиенты

  • Желудки куриные — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соевый соус — 3 ст. л.
  • Уксус 6% — 1 ч. л.
  • Приправа для курицы — 1 ч. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Петрушка — ½ пучка
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Перец горошком — ½ ч. л.
  • Кунжут — для подачи
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Желудки тщательно промойте, очистите от пленок и варите 40–50 минут в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком до мягкости. Лук нарежьте полукольцами, морковь и перец соломкой. Обжарьте овощи на растительном масле 5–7 минут до мягкости, в конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и приправу, прогрейте еще минуту.
  2. Отварные желудки нарежьте тонкими полосками, смешайте с овощами, заправьте соевым соусом и уксусом, поперчите. Соль добавьте по необходимости — соевый соус уже дает соленость. Добавьте рубленую петрушку, тщательно перемешайте и дайте настояться 30 минут в холодильнике. Перед подачей посыпьте поджаренным кунжутом.

Ранее мы делились рецептом закуски за 10 минут! Быстрые тарталетки с красной рыбой и икрой.

желудок
курица
простой рецепт
закуски
лук
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Король Нидерландов принял неожиданную отставку нескольких министров
В Европе высмеяли Зеленского за демократию «под кайфом»
Второй фронт Украины и залпы по своим: новости СВО к вечеру 23 августа
В Госдуме ответили на желание Стубба восстановить отношения с Россией
В Совфеде раскрыли, как Финляндии наладить отношения с Россией
Житель Липецка лишился всех сбережений при попытке купить картошку
В Германии раскрыли, как немцы относятся к Мерцу на самом деле
«Одинокие мамочки»: блогер раскрыл особенности курорта в Эстонии
Мотоциклист сделал заднее сальто между движущимися грузовиками
Названа главная причина, по которой Европа финансирует наемников на Украине
Водитель газовоза погиб при взрыве цистерны с углекислотой под Арзамасом
Известный российский полузащитник объявил о завершении футбольной карьеры
В США указали на важный сигнал Трампа Украине
Польша не пустила на свою территорию бывшую российскую фигуристку
В США раскрыли детали общения Трампа с женой
Киев собрался эвакуировать свыше 200 тысяч человек
Вернется удушливая жара до +30? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone
Овечкин сделал откровенное признание о конкурсе «Интервидение-2025»
В Пулково задержали свыше полусотни рейсов
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.