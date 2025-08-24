Так рисовую бумагу вы еще не применяли — белковая улитка к завтраку

Так рисовую бумагу вы еще не применяли — белковая улитка к завтраку

Белковая улиточка — это оригинальное и полезное блюдо, которое подойдет для завтрака или перекуса. Сочетание рисовой бумаги, яиц, ветчины и сыра создает насыщенный вкус без лишних углеводов. Простой рецепт и минимум ингредиентов делают его идеальным для тех, кто следит за питанием.

Для приготовления смочите 3 листа рисовой бумаги (диаметром 16 см) и выложите на мокрую доску. Приготовьте омлет из 2 яиц, нарежьте 100 г ветчины из индейки и 30 г сыра. На каждый лист рисовой бумаги выложите омлет, ветчину и сыр, сверните рулетом и нарежьте на порции. Обжарьте на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны, сбрызнув 2 ч. л. соевого соуса.

Готовая улиточка получается хрустящей снаружи и нежной внутри, с ярким вкусом ветчины и сыра. Подавайте ее горячей, украсив зеленью или свежими овощами. Это блюдо отлично сочетается с легким салатом и станет любимым вариантом для быстрого завтрака.

Ранее сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.