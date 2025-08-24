Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 14:31

«Не сразу она была»: сотрудница ЦДМ о сигнализации после взрыва

Сотрудница ЦДМ: сигнализация после взрыва сработала через 10 минут

Обстановка у Центрального детского магазина в Москве Обстановка у Центрального детского магазина в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сигнализация в Центральном детском магазине на Лубянке сработала не сразу, а примерно через 10 минут после взрыва, рассказала NEWS.ru сотрудница одного из магазинов Ангелина. По ее словам, столько же времени прошло до начала эвакуации.

От взрыва до сигнализации прошло не больше 10 минут. Не сразу она была, но не очень долго, — уточнила девушка.

Сотрудница ЦДМ также добавила, что во время эвакуации часть людей поддалась сильной панике, однако персонал помог успокоить посетителей.

У нас [в магазине] все тихо [было], все у нас спокойно [было]. Потом начинает играть эвакуация. Но не как обычно. Обычно эвакуация у нас с музыкой, а сейчас просто была эвакуация: «Внимание, в здании пожар». Нам сообщили, что мы эвакуируемся, — сказала Ангелина.

Взрыв произошел в ЦДМ днем 24 августа. Причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона на третьем этаже здания. Сейчас внутри здания на полу лежат крупные обломки потолочных плит и гипсокартона, а также стеклянных витрин. Коридор торгового центра, потолочные панели частично обвалились и свисают на проводах.

Один человек погиб, трое получили ранения. Также стало известно, что двум посетителям оторвало руки при взрыве. Пострадавших госпитализировали. Ими оказались пожилые москвичи. У одной из посетительниц ЦДМ началась паническая атака.

ЦДМ
Лубянка
Москва
взрывы
эвакуации
магазины
дети
видео
