24 августа 2025 в 12:30

Стала известна причина взрыва в ЦДМ

В ЦДМ на Лубянке взорвался газовый баллон

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Взрыв на третьем этаже Центрального детского магазина на Лубянке произошел из-за разгерметизации газового баллона, сообщает агентство «Москва». На место происшествия прибыли экстренные службы.

По предварительным данным, пострадали два человека. Согласно информации источника, у здания находятся шесть карет скорой помощи. По словам очевидцев, в ЦДМ эвакуируют посетителей и сотрудников, а снаружи чувствуется запах горелого пластика и виден дым.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве загорелась иномарка Daewoo Matiz возле здания Сбербанка, после чего пламя перекинулось на автомобиль Porsche Macan. Очевидцы сообщали о густых клубах дыма и сработавшей сигнализации.

До этого в Дербенте вспыхнул пожар на коньячном заводе. Предварительной причиной назвали короткое замыкание электропроводки, в результате чего огонь перекинулся на крышу административного корпуса научно-исследовательского института. Продукция не пострадала.

Кроме того, мощные взрывы произошли на предприятии по производству смазочных материалов Smitty’s Supply в американском штате Луизиана. Из-за инцидента власти вынужденно эвакуировали население в радиусе одной мили и перекрыли ключевые трассы — шоссе 51 и 10 в районе Роузленда.

