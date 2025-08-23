Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Серия мощных взрывов потрясла завод в США

NBC: на заводе в Луизиане после мощных взрывов начался пожар

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мощные взрывы произошли на предприятии по производству смазочных материалов в американском штате Луизиана, передает NBC News. ЧП случилось на заводе Smitty’s Supply в городе Роузленд, после чего в небо поднялся огромный столб дыма.

По данным телеканала, инцидент привел к масштабным последствиям. Власти округа Тангипахоа были вынуждены ввести обязательный порядок эвакуации для населения в радиусе одной мили от происшествия. Для обеспечения безопасности были перекрыты ключевые транспортные артерии — трасса 51 и шоссе 10 в районе Роузленда.

По информации представителя властей, пожар до сих пор не локализован. Специалисты Департамента качества окружающей среды Луизианы проводят постоянный мониторинг обстановки. Причины случившегося в настоящее время устанавливаются. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Утром 15 августа на предприятии по производству пороха в Рязанской области прогремел взрыв. Предварительной причиной ЧП называют детонацию боеприпаса. Пострадали 164 человека, из них 25 — погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть людей.

