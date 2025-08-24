Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 12:18

Взрыв произошел в Центральном детском магазине на Лубянке

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв, сообщил Telegram-канал «112». Пострадали два человека. По предварительной информации, взорвался баллон с газом на верхних этажах. На месте работают экстренные службы.

Посетители ЦДМ рассказали об эвакуации. По словам очевидцев, в здании мог начаться пожар. В магазине были задымление и запах горящего пластика.

В оперативных службах сообщили, что взрыв произошел на втором этаже детского магазина. Информация о пострадавших и эвакуации подтверждается. Кроме того, в здании распространяется дым.

Ранее в Новосибирске на улице Ионосферная произошел взрыв на автозаправке самообслуживания, в результате которого госпитализировали женщину с ожогами. Причиной могло стать нарушение регламента при работе с легковоспламеняющейся жидкостью.

До этого при взрыве в пороховом цехе завода «Эластик» в Рязанской области пострадали 153 человека. Из них 33 человека отправили на лечение в стационаре, остальные 120 отпустили домой. В поселке Лесной из-за взрыва вводили режим ЧС.

