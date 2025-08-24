Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 14:08

Стало известно, где произошел взрыв в ЦДМ на Лубянке

Взрыв баллона в ЦДМ на Лубянке произошел у одного из арендаторов

Обстановка у Центрального детского магазина на Лубянской площади, где произошла разгерметизация баллона Обстановка у Центрального детского магазина на Лубянской площади, где произошла разгерметизация баллона Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Взрыв газового баллона в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве произошел у одного из арендаторов, сообщила пресс-служба ЦДМ в Telegram-канале. Там добавили, что торговый центр временно приостанавливает работу.

ЦДМ на Лубянке временно приостанавливает работу. Инцидент произошел у одного из арендаторов Центрального детского магазина. После этого силами администрации была проведена полная эвакуация посетителей и персонала, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас на территории торгового комплекса работают сотрудники профильных ведомств. Администрация ЦДМ обещает оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших.

Ране столичный депздрав сообщал, что хлопок раздался на третьем этаже Центрального детского магазина. В результате травмы получили три человека. Двое из них доставлены в больницу, одному оказывается медицинская помощь на месте.

До этого появилась информация, что в Центральном детском магазине на Лубянке прогремел взрыв. По предварительной версии, там взорвался баллон с газом на верхних этажах. Очевидцы утверждают, что в здании мог начаться пожар.

