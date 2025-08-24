Саудовская Аравия проваливается в попытке создать снег Саудовская Аравия не справляется с задачей создать снег для Азиатских игр

Саудовская Аравия столкнулась с трудностями в создании искусственных снежных условий для проведения Азиатских зимних игр 2029 года и обратилась к Китаю с предложением принять у себя эти соревнования, сообщает Bloomberg. Решение связано с проблемами реализации проекта горнолыжного курорта Троджена, который изначально планировался в качестве основной площадки соревнований. Курорт строится на территории мегапроекта Неом.

Отмечается, что для создания условий зимних игр требуется решение сложных инженерных задач, включая обеспечение подачи воды, создание искусственных озер и производство снега. Саудовская Аравия уже инвестировала колоссальные средства в масштабные проекты, но в настоящее время сталкивается с финансовыми ограничениями из-за снижения цен на нефть и дефицита государственного бюджета.

Китай пока не дал официального подтверждения своей готовности принять игры. Окончательное решение будет приниматься Олимпийским советом Азии.

Ранее руководитель отдела сырьевых исследований Bank of America Франсиско Бланш заявил, что политику Саудовской Аравии на нефтяном рынке можно рассматривать как начало затяжной ценовой войны. Эксперт указал, что за последние три года Эр-Рияд практически в одиночку пытался противостоять низким ценам на черное золото через проведение политики квот и сокращение собственного производства.