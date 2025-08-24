Руперт Гринт: жизнь после «Гарри Поттера»

Руперт Гринт навсегда вошел в историю кино как исполнитель роли Рона Уизли в легендарной саге о «Гарри Поттере». Но что произошло в жизни актера после окончания съемок? Как сложилась его карьера и личная жизнь? Давайте проследим путь одного из самых обаятельных актеров современности.

Кастинг для «Гарри Поттера»: как он стал Роном

Руперт Гринт, родившийся 24 августа 1988 года (на момент публикации статьи ответ на вопрос, сколько лет Руперту Гринту, — 37), попал в легендарную франшизу «Гарри Поттер» благодаря необычному стечению обстоятельств и своей природной харизме. История его кастинга — это удивительный пример того, как случайность может изменить всю жизнь.

В 1999 году, когда Руперт Гринт был обычным 11-летним школьником из Хартфордшира, его внимание привлекло объявление о поиске актеров для экранизации книги Дж. К. Роулинг. В отличие от тысяч других детей, мечтавших о роли, юный Руперт Гринт подошел к кастингу с нестандартной креативностью. Вместо традиционного письма или профессиональных фотографий он записал на видео необычный рэп-ролик, где предстал в образе школьного учителя. В этом импровизированном выступлении он рассказывал о себе, своих увлечениях и почему идеально подходит на роль Рона Уизли.

«Я слышал, что вы ищете людей для фильма о Гарри Поттере, — говорил юный Руперт Гринт в своем видео. — У меня рыжие волосы, я высокий... ну, почти высокий. И я могу быть очень смешным, когда хочу». Эта непосредственность и искренность сразу же выделили его среди других претендентов.

Кастинг-директор фильма Сюзанна Смит позже вспоминала: «Когда мы получили это видео, вся команда не могла перестать смеяться. В нем было столько энергии и обаяния, что мы сразу поняли: перед нами особенный ребенок».

Однако путь к роли оказался не таким простым. Первоначально Руперт Гринт не совсем соответствовал книжному описанию Рона Уизли — он был значительно ниже ростом, чем предполагалось для персонажа. Режиссер Крис Коламбус признавался, что сомневался в этом выборе: «По книге Рон должен быть высоким и долговязым, а Руперт тогда был совсем маленьким».

Актеры Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон в кадре из фильма «Гарри Поттер и философский камень», 2001 год Фото: KPA/Global Look Press

Но когда юный актер пришел на пробу к Дэниелу Рэдклиффу (Гарри Поттеру) и Эмме Уотсон (Гермионе Грейнджер), все сомнения исчезли. Химия между тремя юными актерами возникла мгновенно, а природный комедийный талант Руперта Гринта идеально соответствовал характеру Рона. «Он заставлял нас смеяться на каждой пробе, — вспоминала продюсер Дэвид Хейман. — Именно таким мы представляли себе Рона — немного неуклюжим, но невероятно обаятельным».

Интересно, что сам Руперт Гринт в интервью признавался, что до кастинга не был фанатом книг о Гарри Поттере.

Я прочитал первую книгу только после того, как узнал о кастинге, — рассказывал актер. — Но сразу влюбился в Рона — он был таким настоящим, не идеальным героем.

Решение утвердить Руперта Гринта на роль стало одним из самых удачных в истории франшизы. Его естественная игра, способность к импровизации и уникальное чувство юмора сделали Рона Уизли одним из самых любимых персонажей зрителя. Как позже признавалась сама Дж. К. Роулинг: «Руперт был именно тем Роном, которого я представляла, когда писала книги».

Где снимался после саги о волшебниках

После окончания съемок в «Гарри Поттере» в 2011 году Руперт Гринт подходил к ролям в фильмах очень избирательно. В отличие от своих коллег по франшизе, он не стремился к голливудской славе, предпочитая камерные и необычные проекты:

«Сервис» (2012) — черная комедия о похоронном бюро

«Лунные лисы» (2018) — психоделический триллер

«Охотники за привидениями: Наследники» (2021) — возвращение в большой бюджет

«Рожденный ночью» (2024) — хоррор о демоническом ребенке

Также актер успешно дебютировал на телевидении — в сериале Apple TV+ «Слуга» (2019–2023) он сыграл одну из главных ролей.

Руперт Гринт во время съемок 4-го сезона сериала «Дом с прислугой» Фото: Ouzounova/SplashNews.com/legion-media.com

Личная жизнь и неожиданные проекты

Личная жизнь Руперта Гринта всегда вызывала живой интерес поклонников, но сам актер предпочитал держать ее в тайне. За годы, прошедшие после «Гарри Поттера», вокруг него возникло множество мифов и предположений, которые стоит развеять.

Романтические слухи и реальные отношения

В начале 2000-х СМИ активно обсуждали возможные романы молодого актера. Ему приписывали отношения с британской певицей Лили Аллен, хотя сами знаменитости никогда этого не подтверждали. Позже появились слухи о романе с актрисами Кэти Льюис и Кимберли Никсон, но и эти истории остались на уровне догадок журналистов.

Особенно много споров вызвали предположения о том, что Руперт Гринт и Эмма Уотсон были больше чем друзьями. Поклонники саги находили «доказательства» их романа в каждом совместном интервью и взгляде. Однако сам актер неоднократно подчеркивал, что их отношения всегда были чисто дружескими.

Эмма для меня как сестра, — говорил Гринт в интервью. — Нам действительно было неловко целоваться в фильме, потому что мы воспринимали друг друга как родных.

Настоящая любовь: история с Джорджией Грум

В 2011 году в личной жизни Руперта Гринта произошли серьезные перемены — он начал встречаться с актрисой Джорджией Грум. Пара познакомилась на съемках фильма «Вождение для начинающих», где оба играли главные роли. В отличие от предыдущих отношений, этот роман продлился не несколько месяцев, а превратился в крепкий союз.

Руперт Гринт и Джорджия Грум Фото: Backgrid UK/legion-media.com

Первые годы пара тщательно скрывала свои отношения от прессы. Лишь в 2013 году они впервые появились вместе на публике, но продолжали избегать комментариев.

Мы хотели сохранить что-то только для себя, — объяснял позже Гринт. — В мире, где все выставляется напоказ, это было нашим маленьким убежищем.

В 2019 году в СМИ появились слухи о тайной свадьбе актера. Поводом стало фото, на котором у обоих были заметны обручальные кольца. Представители Гринта официально опровергли эту информацию, но поклонники продолжали верить в брак. Возможно, правда где-то посередине — многие считают, что пара могла заключить неофициальный союз без пышной церемонии.

Семейная жизнь и дети

2020 год стал переломным в личной жизни Руперта Гринта — у пары родилась дочь, которую назвали необычным именем Уэнздэй (в переводе с английского — Среда). Актер признавался, что отцовство полностью изменило его мировоззрение: «Это как будто тебе открывают новый мир, о существовании которого ты даже не подозревал».

Весной 2025 года семья пополнилась еще одной дочерью — Голди Г. Гринт. Интересно, что и на этот раз новость стала достоянием общественности благодаря папарацци, а не официальному заявлению актера. Гринт и Грум продолжают придерживаться политики приватности, редко появляясь вместе на публичных мероприятиях.

Друзья и увлечения

Помимо семьи, важное место в жизни актера занимают друзья. Вопреки вражде их персонажей в «Гарри Поттере», Руперт Гринт и Том Фелтон (Драко Малфой) стали близкими друзьями. Они неоднократно участвовали в совместных проектах, включая забавные фотосессии с подписями «Я люблю Тома Фелтона» и «Я люблю Рона Уизли».

Руперт Гринт и Том Фелтон во время съемок документального фильма «Том Фелтон встречает суперфанатов» для телеканала BBC Three, 2015 год Фото: ZJJG/LNG/legion-media.com

Еще одним неожиданным другом актера стал певец Эд Ширан. Их дружба началась со съемок в клипе Lego House и продолжается до сих пор. Гринт даже признавался, что Ширан стал крестным отцом его первой дочери.

Среди увлечений актера — коллекционирование ретроавтомобилей (в его гараже есть несколько редких экземпляров 1960-х годов) и живопись. В 2018 году он продал на благотворительном аукционе свою картину с изображением бабочки за 10 тыс. фунтов стерлингов, перечислив все средства в детский фонд.

Несмотря на попытки создать музыкальную группу (проект так и не был завершен), актер признает, что его главное призвание — кино. А личная жизнь Руперта Гринта, хоть и скрытая от глаз публики, явно приносит ему счастье и вдохновение для новых ролей.

Руперт Гринт сейчас (2025)

В 2025 году Руперт Гринт продолжает сниматься, хотя и не так активно, как в годы «Гарри Поттера». Последний нашумевший проект — триллер «Рожденный ночью».

Недавно актер оказался в центре скандала: британские налоговые службы потребовали от него $2,3 млн за уклонение от уплаты налогов в 2010-х годах. Гринт перевел доходы от «Гарри Поттера» в офшорную компанию, что было признано незаконным.

Несмотря на это, биография Руперта Гринта остается историей успеха. Он сумел избежать ловушек детской славы, построил крепкую семью и продолжает радовать поклонников новыми ролями. Его путь доказывает: жизнь после «Гарри Поттера» существует, и она может быть очень интересной.