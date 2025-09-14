«Ждут Россию»: сенатор Кастюкевич рассказал о ситуации в Херсоне Сенатор Кастюкевич: в Херсоне остались только нетрудоспособные граждане

В подконтрольном Киеву Херсоне практически не осталось трудоспособного населения, сообщил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич в интервью ТАСС. По его словам, город вынужден выживать в условиях острой нехватки медикаментов и сокращения гуманитарной помощи.

Могу с уверенностью сказать, что в русском городе очень ждут Россию.<....> Сейчас Херсон выживает. Там практически не осталось трудоспособного населения. Старики, инвалиды и семьи с инвалидами, — отметил он.

Сенатор уточнил, что жители вынуждены выбирать между покупкой еды и жизненно необходимых лекарств, поскольку медикаменты либо отсутствуют, либо стали недоступно дорогими. Гуманитарная помощь продолжает сокращаться, что усугубляет и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в городе. Также Кастюкевич добавил, что херсонцы ждут возвращения России.

Ранее в пророссийском подполье сообщили, что мобилизация в Вооруженные силы Украины проходит с серьезными трудностями в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. По данным источника, призыв осуществляется скрытно из-за низкой эффективности и сопротивления местного населения.