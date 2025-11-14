Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 09:47

Зеленский побоялся встречаться с жителями Херсона

Брыков: Зеленский испугался встречи с жителями Херсона

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Херсона отказался от встречи с местными жителями, заявил РИА Новости начальник управления информационной политики правительства Херсонской области Евгений Брыков. По его словам, действующие власти в бывшей советской республике являются абсолютно антинародными, преступными и враждебными ко всему украинскому народу.

В Херсоне живут русские люди, которые ненавидят Зеленского и его клоунский режим. Зеленский прекрасно это понимает, поэтому во время визита испугался встречи с простыми людьми, ограничившись постановочными кадрами, в том числе с детьми, попутно прикрываясь ими как живым щитом, — сказал собеседник агентства.

До этого СМИ писали, что президент США Дональд Трамп может инициировать процедуру экстрадиции Зеленского в случае его бегства в Великобританию. Отмечается, что украинский президент рассматривается как важный свидетель по ряду дел.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство Венгрии прекращает выделение финансовой помощи Украине на фоне коррупционного скандала в стране. Глава кабинета министров подчеркнул, что венгерские налогоплательщики не будут далее поддерживать киевские власти после разоблачения коррупционных схем. Он также призвал Европейский союз пересмотреть подход к финансированию Украины, выразив убежденность, что выделяемые средства фактически присваиваются представителями правительства Зеленского.

Владимир Зеленский
Украина
Херсон
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине взорвался энергообъект
Названы артисты, которые проиграли борьбу с диабетом
В Европе будут создаваться «коридоры военной мобильности»
Дезертировавшие морпехи ВСУ сдались в плен российским военным
Наступление ВС РФ на Покровск 14 ноября: что там на самом деле, Мирноград
В ВС России рассказали об отступлении ВСУ на одном из участков фронта
Детям на пароме вместо гонки включили порнофильм
Овечкин поздравил канадского форварда с юбилейным очком необычным подарком
Магнитные бури сегодня, 14 ноября: что завтра, проблемы с ЖКТ, боли, стресс
В Новороссийске отчитались о последствиях атаки украинских БПЛА
Жюри Всероссийского конкурса «Семейная память» определило победителей
Развитие метаболических заболеваний связали с одним популярным напитком
Telegram заблокировал за один день более полумиллиона каналов
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Забудьте о сложностях: идеальные свиные ребра в фольге за 3 шага
Целый гарнизон ВСУ оказался на грани полного краха
Стиль без переплат: как одеваться дорого и модно
В России раскрыли причину активизации атак БПЛА ВСУ на регионы страны
Медведчук рассказал, что мешает окончанию конфликта на Украине
Нарколог назвала причины отказа россиян от алкоголя
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.