Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Херсона отказался от встречи с местными жителями, заявил РИА Новости начальник управления информационной политики правительства Херсонской области Евгений Брыков. По его словам, действующие власти в бывшей советской республике являются абсолютно антинародными, преступными и враждебными ко всему украинскому народу.

В Херсоне живут русские люди, которые ненавидят Зеленского и его клоунский режим. Зеленский прекрасно это понимает, поэтому во время визита испугался встречи с простыми людьми, ограничившись постановочными кадрами, в том числе с детьми, попутно прикрываясь ими как живым щитом, — сказал собеседник агентства.

До этого СМИ писали, что президент США Дональд Трамп может инициировать процедуру экстрадиции Зеленского в случае его бегства в Великобританию. Отмечается, что украинский президент рассматривается как важный свидетель по ряду дел.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство Венгрии прекращает выделение финансовой помощи Украине на фоне коррупционного скандала в стране. Глава кабинета министров подчеркнул, что венгерские налогоплательщики не будут далее поддерживать киевские власти после разоблачения коррупционных схем. Он также призвал Европейский союз пересмотреть подход к финансированию Украины, выразив убежденность, что выделяемые средства фактически присваиваются представителями правительства Зеленского.