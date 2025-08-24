Все больше американцев выбирают «зеленые» похороны NYT: экокладбища набирают все большую популярность на территории США

Все больше жителей США отдают предпочтение экологичным способам захоронения, известным как «зеленые похороны». Как сообщает The New York Times, эта практика предполагает отказ от традиционных методов погребения в пользу природоохранных технологий.

Согласно данным бывшего президента Совета по зеленым захоронениям Ли Вебстер, количество экокладбищ в стране увеличилось с 150 в 2016 году до 497 в текущем году. Большинство из них являются гибридными, сочетающими традиционные и экологичные участки.

Основной принцип заключается в использовании биологически разлагаемых материалов и сохранении естественных ландшафтов. Существует три основных типа экокладбищ: гибридные, естественные и заповедные, каждый из которых предлагает различные варианты интеграции захоронений в природную среду.

Важным фактором популярности стала экономическая составляющая. Стоимость «зеленых» захоронений может быть в два раза ниже традиционных.

Национальная ассоциация директоров похоронных бюро (NFDA) также зафиксировала рост интереса к экологичным похоронам. В 2021 году он составлял 55,7%, а в 2023 году уже 60%.

