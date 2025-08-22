Невесту жестко раскритиковали в Сети за слова о помолвочном кольце Британку подвергли критике в Сети за слова о дешевом помолвочном кольце

Британская невеста столкнулась с волной критики после того, как публично выразила недовольство обручальным кольцом, подаренным ей женихом, сообщает The Sun. Женщина призналась, что была рада предложению руки и сердца, но украшение показалось ей «слишком дешевым и маленьким».

Я всегда мечтала о камне побольше. Мы обсуждали это раньше, и он должен был знать, чего я хочу, — написала девушка.

На опубликованном фото было изображено тонкое золотое кольцо с небольшим сапфиром. Невеста пояснила, что в момент помолвки сказала «да», даже не взглянув на кольцо, однако позже почувствовала разочарование.

Британка также выразила сомнения в серьезности намерений жениха, если он не захотел «инвестировать во что-то значимое». Однако большинство пользователей в комментариях встали на сторону мужчины, назвав брак любовью друг к другу.

