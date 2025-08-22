Психолог рассказала о зарождении новой свадебной традиции

Приглашение на свадьбу гостей без их партнеров связано с эгоцентричностью и модой, заявила психолог Марианна Абравитова. По ее словам, сказанным в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», такой обычай может стать популярным только в больших городах.

Есть люди, которые действительно очень тонко относится к своему комфорту. И готовы видеть вокруг себя только тех, кого они знают, чтобы именно комфортно себя и спокойно чувствовать. И люди, которых они либо не знают, либо мало знают, вводят их в дискомфортное состояние, — пояснила эксперт.

Ранее российский актер Павел Деревянко официально оформил отношения со своей избранницей Зоей Фуць. Церемония бракосочетания состоялась в ЗАГСе элитного поселка Барвиха. На кадрах, попавших в объективы фотокамер, видно как счастливые молодожены позируют у здания Дворца бракосочетания.