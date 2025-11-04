Армия России сорвала атаки ВСУ на Белгородчину в День народного единства

Армия России сорвала атаки ВСУ на Белгородчину в День народного единства Минобороны сообщило о перехвате восьми БПЛА над Белгородской областью

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область в День народного единства, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили восемь БПЛА. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

4 ноября в период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

По данным Министерства обороны, система ПВО в ночь на 4 ноября уничтожила над Россией более 80 беспилотников украинской армии. В общей сложности атаке подверглись восемь регионов. 40 БПЛА удалось ликвидировать над Воронежской областью, 20 — над Нижегородской, 10 — над Белгородской. Еще шесть дронов были сбиты над Курской областью.

Ранее российские войска уничтожили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Они обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса страны. Российская армия также поразила временные базы ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.