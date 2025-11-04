Шведские муниципалитеты не хотят сотрудничать с властями по миграции Sveriges Radio: муниципалитеты Швеции не хотят помогать властям по миграции

В Швеции 75 из 290 муниципалитетов официально отклонили приглашение правоцентристского правительства к сотрудничеству в вопросе добровольной репатриации мигрантов, сообщает Sveriges Radio. Многие утверждают, что этот вопрос не входит в компетенцию местных властей.

Как сообщается, большинство коммун, отказавшихся от сотрудничества, управляются оппозиционными социал-демократами. В местных органах власти выражают тревогу по поводу политики правительства.

Советник по социальным вопросам Стокгольма Александер Уянне отметил, что существует риск формирования у мигрантов впечатления о нежелательности их пребывания в стране. В то же время в администрации Гётеборга считают, что односторонний акцент правительства на репатриацию служит для того, чтобы вызвать подозрения у людей иностранного происхождения.

