Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 14:21

Шведские муниципалитеты не хотят сотрудничать с властями по миграции

Sveriges Radio: муниципалитеты Швеции не хотят помогать властям по миграции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Швеции 75 из 290 муниципалитетов официально отклонили приглашение правоцентристского правительства к сотрудничеству в вопросе добровольной репатриации мигрантов, сообщает Sveriges Radio. Многие утверждают, что этот вопрос не входит в компетенцию местных властей.

Как сообщается, большинство коммун, отказавшихся от сотрудничества, управляются оппозиционными социал-демократами. В местных органах власти выражают тревогу по поводу политики правительства.

Советник по социальным вопросам Стокгольма Александер Уянне отметил, что существует риск формирования у мигрантов впечатления о нежелательности их пребывания в стране. В то же время в администрации Гётеборга считают, что односторонний акцент правительства на репатриацию служит для того, чтобы вызвать подозрения у людей иностранного происхождения.

Ранее сообщалось, что жители германского Ганновера все чаще опасаются находиться в центре города после наступления темноты из-за роста числа мигрантов и маргинальных групп. По данным опросов, лишь 14% горожан чувствуют себя в безопасности вечером.

До этого мигранты в финском центре Йоутсено начали голодовку у российской границы: они недовольны качеством и количеством еды. Как утверждают участники акции, их кормят лишь дважды в день и обращаются с ними хуже, чем с заключенными. В Миграционной службе Финляндии эти заявления опровергли: сотрудники центра едят ту же пищу, что и мигранты.

Европа
мигранты
Швеция
власти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Главный враг России». Умер бывший вице-президент США Дик Чейни: детали
«Дайте больше денег»: в США рассказали, что скрывает Зеленский ради траншей
Украинский дрон расправился с бабушкой, которая крестилась на коленях
«Знаем цели»: протесты в Белграде могут обернуться катастрофой
Психолог торговала детьми? Что известно об аресте Ирины Рудницкой, кто она
Российский боец спас мирных жителей от удара дрона
Спрятавшая труп своей дочери в диван женщина не ушла от правоохранителей
По всему Казахстану начали ловить похитителей невест
Серый кардинал Польши предстал перед судом
Появились подробности о ДТП с участием детской хоккейной команды
Россиянина арестовали за фото торта: что с ним было не так, детали
Германия вновь отказала Украине в поставках крылатых ракет
Врач назвала проверенные способы отсрочить деменцию
«10 трлн солнц»: гигантская черная дыра поразила ученых
Названы дата и место прощания с режиссером Геральдом Бежановым
Стало известно, как сокращение «Ямал СПГ» скажется на мировом газовом рынке
Новая логистика ВСУ в районе Красноармейска попала на видео
Украинка получила тюремный срок за публикацию кадров мобилизации
Житель Татарстана избил человека молотком на глазах у прохожих
Раскрыто, как пересадка чужих фекалий помогает в борьбе с бессоницей
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.