24 августа 2025 в 13:56

Застрявшим в аэропорту Калининграда юным спортсменам пришли на помощь

В Калининграде помогли воспитанникам школы олимпийского резерва из Петербурга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подростков из школы олимпийского резерва, которые не смогли вылететь из Калининграда в Санкт-Петербург после сборов по водному поло, разместили в колледже информационных технологий, заявила в беседе с RT министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко. По ее словам, ребят забрали из аэропорта, разместили и накормили.

Отмечается, что сейчас группа из 25 человек ждет вылета в Северную столицу. Впереди их ждут важные всероссийские соревнования. Дети должны были вылететь в Петербург 23 августа в 21:50 мск, но в городе ввели ограничения полетов на фоне атак украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что петербургский аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск самолетов. Как уточнил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, авиагавань вернулась к работе 24 августа около 10:00 мск. Ограничения действовали с четырех часов утра.

До этого стало известно, что Пулково работал в условиях ограничений воздушного пространства около 18 часов. Свыше 60 рейсов были задержаны более чем на два часа, 39 самолетов ушли на запасные аэродромы. Многим пассажирам приходилось спать на полу и питаться сухпайками.

