Без тонны масла! Закусочные кабачковые конвертики с сыром — вкусно и просто

Закусочные кабачковые конвертики с творожным сыром и помидорами. Если вы ищете легкую, вкусную и красивую закуску, то эти кабачковые конвертики станут идеальным решением! Они сочетают в себе нежность кабачковых лепешек, сливочный вкус творожного сыра и сочную свежесть помидоров. Это блюдо прекрасно подойдет для завтрака, ужина или фуршета, а его приготовление не отнимет у вас много времени.

Для начала приготовим кабачковые лепешки. Натрите на мелкой терке 2 средних кабачка (примерно 400 г), посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок. Затем отожмите кабачки руками. Добавьте 2 яйца, 100 г муки, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте. Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие лепешки. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки по 2-3 минуты с каждой стороны. Готовые лепешки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Теперь подготовим начинку. 200 г творожного сыра смешайте с мелко нарубленной зеленью (укроп, петрушка) и 1 зубчиком чеснока, пропущенным через пресс. 2 средних помидора нарежьте тонкими кружочками. На каждую кабачковую лепешку намажьте творожный сыр, сверху положите кружочек помидора и аккуратно заверните конвертиком. Для красоты можно закрепить конвертики шпажками и украсить зеленью. Подавайте сразу же, пока кабачковые лепешки остаются нежными, а помидоры — сочными!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.