23 августа 2025 в 12:00

Кабачково-куриный тортик с овощами! Отпадная летняя закуска за копейки

Кабачково-куриный тортик с овощами! Отпадная летняя закуска за копейки! Этот торт — настоящий праздник вкуса без угрызений совести! Нежные кабачковые коржи, сочная куриная прослойка и ароматные овощи. Идеально для особенного случая.

Ингредиенты:

  • Кабачок — 1 шт.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Мука — 4 ст.л.
  • Фарш куриный — 300 г
  • Молоко — 100 мл
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 2 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сливки 10% — 3 ст. л.

Приготовление

  1. Кабачок натрите отожмите лишний сок, смешайте с желтками и мукой, солью и перцем испеките блины. Фарш измельчите и смешайте с белками, молоком и мукой. Посолите, поперчите и приготовьте блины.
  2. Лук и морковь обжарьте, добавьте чеснок, соль и сливки. Соберите торт: кабачковый блин → куриный → овощи → помидоры. Повторите слои. Украсьте зеленью.

Ранее мы готовили кабачковый омлет с сыром! Суперский ужин или завтрак в летний сезон.

кабачки
фарш
курица
простой рецепт
закуски
торт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
