Кабачково-куриный тортик с овощами! Отпадная летняя закуска за копейки! Этот торт — настоящий праздник вкуса без угрызений совести! Нежные кабачковые коржи, сочная куриная прослойка и ароматные овощи. Идеально для особенного случая.

Ингредиенты:

Кабачок — 1 шт.

Яйцо — 2 шт.

Мука — 4 ст.л.

Фарш куриный — 300 г

Молоко — 100 мл

Морковь — 1 шт.

Лук — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сливки 10% — 3 ст. л.

Приготовление

Кабачок натрите отожмите лишний сок, смешайте с желтками и мукой, солью и перцем испеките блины. Фарш измельчите и смешайте с белками, молоком и мукой. Посолите, поперчите и приготовьте блины. Лук и морковь обжарьте, добавьте чеснок, соль и сливки. Соберите торт: кабачковый блин → куриный → овощи → помидоры. Повторите слои. Украсьте зеленью.

