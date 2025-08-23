Кабачково-куриный тортик с овощами! Отпадная летняя закуска за копейки! Этот торт — настоящий праздник вкуса без угрызений совести! Нежные кабачковые коржи, сочная куриная прослойка и ароматные овощи. Идеально для особенного случая.
Ингредиенты:
- Кабачок — 1 шт.
- Яйцо — 2 шт.
- Мука — 4 ст.л.
- Фарш куриный — 300 г
- Молоко — 100 мл
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 2 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сливки 10% — 3 ст. л.
Приготовление
- Кабачок натрите отожмите лишний сок, смешайте с желтками и мукой, солью и перцем испеките блины. Фарш измельчите и смешайте с белками, молоком и мукой. Посолите, поперчите и приготовьте блины.
- Лук и морковь обжарьте, добавьте чеснок, соль и сливки. Соберите торт: кабачковый блин → куриный → овощи → помидоры. Повторите слои. Украсьте зеленью.
