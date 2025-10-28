Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 14:46

Закуска из свеклы на бутерброды: чесночная вкуснятина, которая обойдется в копейки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно простую и вкусную закуску из свеклы для бутербродов, которая станет полезной альтернативой колбасе и паштетам, а обойдется вам эта чесночная вкуснятина в копейки!

Вам понадобится: 2 средние свеклы, 3 зубчика чеснока, 3 ст. л. оливкового масла, соль и черный перец по вкусу. Свеклу очистите и нарежьте кольцами толщиной 0,5–1 см. Выложите на противень с пергаментом, сбрызните маслом, посолите, поперчите и посыпьте измельченным чесноком, накройте фольгой. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 40 минут до мягкости.

Вкус получается насыщенным и пикантным: нежная сладковатая свекла с чесночной остротой и ароматом запекания. Такие свекольные кольца идеально подходят для бутербродов с черным хлебом, мягким сыром или творожным кремом. Это отличный способ разнообразить привычные завтраки и перекусы.

Ранее стало известно, как приготовить баклажаны в майонезе со вкусом грибов: эту закуску не нужно мариновать днями и часами.

Закуска из свеклы на бутерброды: чесночная вкуснятина, которая обойдется в копейки Приготовьте невероятно простую и вкусную закуску из свеклы для бутербродов, которая станет полезной альтернативой колбасе и паштетам, а обойдется вам эта чесночная вкуснятина в копейки!
2 средние свеклы
3 зубчика чеснока
3 ст. л. оливкового масла
соль и черный перец по вкусу
>
Свеклу очистите и нарежьте кольцами толщиной 0,5-1 см.
Выложите на противень с пергаментом, сбрызните маслом, посолите, поперчите и посыпьте измельченным чесноком, накройте фольгой.
Запекайте в разогретой до 200°C духовке 40 минут до мягкости.
