23 августа 2025 в 15:06

В Атырау мужчина разбил жене голову и лишил ее жизни на глазах у детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Атырау мужчина жестоко избил жену на глазах у детей, она скончалась до приезда врачей, сообщает портал Orda.kz. Трагедия произошла в семейной квартире, когда супруг ударил женщину по затылку.

По словам родственников, когда пострадавшая упала и перестала дышать, ее старшая дочь пыталась разбудить мать, но безуспешно. Тогда же мужчина позвонил своим сестрам и только после этого обратился в скорую помощь или полицию. Прибывшие полицейские сначала отрицали, а затем подтвердили факт трагедии.

По данным источника, супруг злоупотреблял алкоголем, между ним и женщиной регулярно возникали конфликты с применением физической силы — пострадавшая терпела насилие ради детей. Пара была в браке 14 лет. Старшая дочь пошла в шестой класс, младшая — в первый. После трагедии дочерей отправили в интернат.

Ранее в Москве мужчина ударил супругу по голове за уход в бар без его разрешения. Женщина потеряла сознание и упала на асфальт. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, но пострадавшая после госпитализации отказалась подавать заявление на мужа. Нападавший объяснил свои действия «воспитательными целями».

Казахстан
убийства
мужья
семьи
