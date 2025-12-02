День матери
02 декабря 2025 в 02:31

«Без них обойдемся»: глава ВТБ назвал два важных для РФ вопроса по Украине

Глава ВТБ Костин: острые вопросы для РФ — территории и членство Киева в НАТО

Андрей Костин Андрей Костин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В вопросе украинского конфликта есть два острых для России вопроса — территориальный и тема вступления Украины в НАТО, заявил глава ВТБ Андрей Костин агентству Reuters. По его словам, замороженные активы волнуют Москву главным образом потому, что полученные с них средства могут пойти на спонсирование конфликта.

Что касается изъятия наших денег (имеются в виду замороженные активы) — в конце концов и без них обойдемся. Только беда в том, что деньги эти могут пойти на конфликт, а не на мир, — сказал он.

При этом сам факт изъятия этих активов Костин считает «воровством и бандитизмом». Пытаться загребать жар чужими руками, да еще и за чужие деньги — это вообще высший пилотаж для Европы, констатировал собеседник издания.

Встреча прошла на гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа во Флориде. США на переговорах также представляли госсекретарь Марко Рубио и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Стороны обговаривали график выборов на Украине и возможность обмена территориями с Россией. При этом со стороны американской делегации ощущалось «определенное давление», разговор складывался непросто, утверждают источники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о наступлении «важных дней», которые могут принести значительные изменения. Глава государства после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заверил, что планирует продолжить контакты с главой Альянса в ближайшее время.

ВТБ
активы
НАТО
Украина
