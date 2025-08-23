Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 15:27

В ВС России раскрыли, кто держал оборону в Клебан-Быке

Штурмовик Симба: в Клебан-Быке оборонялись бойцы «Азова»

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Оборону в населенном пункте Клебан-Бык в ДНР занимали бойцы украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил штурмовик 103-го полка 8-й гвардейской армии Южной группировки войск с позывным Симба в беседе с ТАСС. По его словам, это были тыловые подразделения формирования, которые оказались вынуждены вступить в бой. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Здесь остались подразделения старых «азовцев», которые здесь отдыхали, а получилось так, что пришел 103-й полк [ВС РФ] и пришлось работать, — сказал военнослужащий.

Ранее Симба заявил, что ВСУ отступили из населенного пункта Клебан-Бык без контратак. По его утверждению, это связано с нежеланием украинской стороны вступать в прямое столкновение с высокоэффективной российской частью.

Также он рассказал об особенностях проведения операции по освобождению населенного пункта Клебан-Бык в Донецкой Народной Республике. Как он отметил, из-за сложного рельефа местности на Константиновском направлении подразделениям пришлось действовать в пешем порядке.

ДНР
ВСУ
Азов
ВС РФ
оборона
В Европе высмеяли Зеленского за демократию «под кайфом»
Второй фронт Украины и залпы по своим: новости СВО к вечеру 23 августа
В Госдуме ответили на желание Стубба восстановить отношения с Россией
В Совфеде раскрыли, как Финляндии наладить отношения с Россией
Житель Липецка лишился всех сбережений при попытке купить картошку
В Германии раскрыли, как немцы относятся к Мерцу на самом деле
«Одинокие мамочки»: блогер раскрыл особенности курорта в Эстонии
Мотоциклист сделал заднее сальто между движущимися грузовиками
Названа главная причина, по которой Европа финансирует наемников на Украине
Водитель газовоза погиб при взрыве цистерны с углекислотой под Арзамасом
Известный российский полузащитник объявил о завершении футбольной карьеры
В США указали на важный сигнал Трампа Украине
Польша не пустила на свою территорию бывшую российскую фигуристку
В США раскрыли детали общения Трампа с женой
Киев собрался эвакуировать свыше 200 тысяч человек
Вернется удушливая жара до +30? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone
Овечкин сделал откровенное признание о конкурсе «Интервидение-2025»
В Пулково задержали свыше полусотни рейсов
Российский боец одержал новую победу в октагоне UFC
