В ВС России раскрыли, кто держал оборону в Клебан-Быке Штурмовик Симба: в Клебан-Быке оборонялись бойцы «Азова»

Оборону в населенном пункте Клебан-Бык в ДНР занимали бойцы украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил штурмовик 103-го полка 8-й гвардейской армии Южной группировки войск с позывным Симба в беседе с ТАСС. По его словам, это были тыловые подразделения формирования, которые оказались вынуждены вступить в бой. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Здесь остались подразделения старых «азовцев», которые здесь отдыхали, а получилось так, что пришел 103-й полк [ВС РФ] и пришлось работать, — сказал военнослужащий.

Ранее Симба заявил, что ВСУ отступили из населенного пункта Клебан-Бык без контратак. По его утверждению, это связано с нежеланием украинской стороны вступать в прямое столкновение с высокоэффективной российской частью.

Также он рассказал об особенностях проведения операции по освобождению населенного пункта Клебан-Бык в Донецкой Народной Республике. Как он отметил, из-за сложного рельефа местности на Константиновском направлении подразделениям пришлось действовать в пешем порядке.