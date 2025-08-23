Овечкин сделал откровенное признание о конкурсе «Интервидение-2025»

Хоккеист Александр Овечкин выразил гордость за инициативу возрождения международного музыкального конкурса «Интервидение». В беседе с РИА Новости спортсмен подчеркнул, что данный проект обладает значительным объединяющим потенциалом для стран всего мира. Также он поблагодарил организаторов, которые сделали его послом данного конкурса.

Я горжусь, что Россия предложила миру объединиться и выбрала для этого понятный всем формат музыкального события. <…> Уверен, что музыка, как и спорт, объединяет. Благодарю организаторов за оказанную мне честь представить Кубок «Интервидения», который будет вручен в финале конкурса, — отметил Овечкин.

Ранее российский хоккеист, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», был назначен послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Как сообщает пресс-служба мероприятия, спортсмен был выбран благодаря своему статусу символа победы и международного признания.

До этого послом конкурса стала российская певица Пелагея, присоединившись к ранее объявленным представителям — Диме Билану, Клаве Коке и группе Ay Yola. Все послы являются выдающимися представителями современной музыкальной индустрии, заявили организаторы.