Ленивый кабачковый пирог с начинкой на сковороде! Вкусно, просто и необычно

Ленивый пирог на кефире из жидкого теста с кабачком на сковороде. Устали от сложной выпечки? Этот пирог — настоящая палочка-выручалочка! Он готовится на сковороде всего за 20 минут, а результат поражает нежностью и сытностью. Идеальный вариант для завтрака, ужина или когда гости уже на пороге. Кабачок делает текстуру невероятно мягкой, а сочная начинка из печени напоминает нежнейший паштет.

Для теста смешайте в глубокой миске 300 мл кефира, 2 яйца, 70 мл растительного масла, чайную ложку соли и половину чайной ложки сахара. Всыпьте 220 г просеянной муки и чайную ложку разрыхлителя, тщательно перемешайте до однородности. Добавьте 200 г тертого кабачка (предварительно отожмите сок) и снова перемешайте. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану.

Для начинки отварите 600 г печени в подсоленной воде с двумя лавровыми листами и тремя горошинами перца до готовности (около 15 минут). Пропустите через мясорубку или измельчите блендером. Обжарьте на растительном масле одну мелко нарезанную луковицу и, если желаете, небольшую тертую морковь до мягкости. Смешайте печень с овощами, посолите по вкусу.

На сковороду с разогретым маслом вылейте половину теста, разровняйте. Равномерно распределите начинку, залейте оставшимся тестом. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 7-10 минут до золотистой корочки снизу. Аккуратно переверните на тарелку и верните на сковороду другой стороной. Готовьте еще 5-7 минут под крышкой. Подавайте горячим со сметаной!

