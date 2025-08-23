Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 12:30

Ленивый кабачковый пирог с начинкой на сковороде! Вкусно, просто и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивый пирог на кефире из жидкого теста с кабачком на сковороде. Устали от сложной выпечки? Этот пирог — настоящая палочка-выручалочка! Он готовится на сковороде всего за 20 минут, а результат поражает нежностью и сытностью. Идеальный вариант для завтрака, ужина или когда гости уже на пороге. Кабачок делает текстуру невероятно мягкой, а сочная начинка из печени напоминает нежнейший паштет.

Для теста смешайте в глубокой миске 300 мл кефира, 2 яйца, 70 мл растительного масла, чайную ложку соли и половину чайной ложки сахара. Всыпьте 220 г просеянной муки и чайную ложку разрыхлителя, тщательно перемешайте до однородности. Добавьте 200 г тертого кабачка (предварительно отожмите сок) и снова перемешайте. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану.

Для начинки отварите 600 г печени в подсоленной воде с двумя лавровыми листами и тремя горошинами перца до готовности (около 15 минут). Пропустите через мясорубку или измельчите блендером. Обжарьте на растительном масле одну мелко нарезанную луковицу и, если желаете, небольшую тертую морковь до мягкости. Смешайте печень с овощами, посолите по вкусу.

На сковороду с разогретым маслом вылейте половину теста, разровняйте. Равномерно распределите начинку, залейте оставшимся тестом. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 7-10 минут до золотистой корочки снизу. Аккуратно переверните на тарелку и верните на сковороду другой стороной. Готовьте еще 5-7 минут под крышкой. Подавайте горячим со сметаной!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

пироги
кабачки
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Милонов призвали Минюст проверить Маркаряна на иностранное финансирование
«Однажды прозевали Гитлера»: Европу предостерегли насчет Зеленского
Толпа озверевших мужчин избила юношу до полусмерти на глазах у прохожих
Пьяный неадекват пытался зарезать подростка в центре Петербурга
Apple поймала китайского «шпиона» и пошла судиться
Разбитые судьбы: 10 советских актеров, чья жизнь оказалась трагичнее кино
Уголовное дело возбуждено после гибели шести человек при пожаре в ЛНР
Сотни человек пришли проститься с режиссером Бутусовым
«В одном котле»: Поплавская о смерти Евдокимова и Бутусова
В Британии раскрыли цели Украины при ударах по нефтепроводу «Дружба»
Российский футболист попал в «Динамо» после ухода Диего Лаксальта
«Они ничего не сделают»: в ВС России заявили о крупном отступлении ВСУ
Бразильский велосипедист ограбил репортера во время прямого эфира
Психотерапевты бьют тревогу из-за статистики по СДВГ у детей
«Просто безумно»: в Германии объяснили опасность гарантий Украине
«Алчет выгоды»: военкор раскрыл бизнес-план США на Россию
Пламя охватило один из крупнейших рынков Дагестана
«Этого не может быть»: раскрыто, на что живет звезда «Обитаемого острова»
Москвичам рассказали, ждать ли бабье лето в сентябре
Не просто закуска: авторское лечо с бальзамическим уксусом
Дальше
Самое популярное
Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.