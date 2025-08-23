Фетисов рассказал печальные подробности состояния Константинова

Хоккеист Владимир Константинов после автомобильной аварии не может полноценно общаться, рассказал депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии РИА Новости. Бывший защитник «Детройта» живет в специализированном учреждении под круглосуточным присмотром.

К сожалению, Володя не имеет возможности коммуницировать. Он помнит, что было до аварии, но беседу не поддерживает. Кратковременная память у него практически отсутствует. С ним общаться очень сложно, — сообщил Фетисов.

Бывший защитник «Детройта» живет отдельно от семьи, за ним ухаживают две сиделки. Фетисов отметил, что не может навестить Константинова лично, поскольку в течение семи лет ему закрыт въезд в США.

Меня бесит в очередной раз позиция «Детройт Ред Уингз» и их владельцев в отношении Володи, ведь они не дали выиграть суд по страховке, семьи ничего не получили. Хотя в той ситуации были все признаки нарушения закона, водителем была превышена скорость, — объяснил депутат.

Фетисов добавил, что авария произошла по вине водителя-наркомана по фамилии Гнида, который врезался в дерево. По его словам, руководство «Детройта» сделало все, чтобы команда не выиграла суд, хотя семьи пострадавших должны были получить крупные компенсации. Он добавил, что лично говорил с главой клуба и указывал на неправоту их действий в отношении Константинова.

В 1997 году Константинов вместе с партнером по команде и массажистом попал в серьезную аварию: лимузин, в котором они ехали после победы в Кубке Стэнли, врезался в дерево. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму и с тех пор не восстановился полностью.

