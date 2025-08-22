Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 15:04

Олимпийская чемпионка «размазала» Романцева после слов о фигурном катании

Бестемьянова назвала Романцева малообразованным после слов о фигурном катании

Наталья Бестемьянова Наталья Бестемьянова Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала тренера московского «Спартака» Олега Романцева малообразованным человеком. Поводом стало интервью, где он заявил, что «футбол — мужицкая игра», а «корчащимся» спортсменам лучше идти в фигурное катание, передает Sport24.

Слова Романцева о фигурном катании? Могу объяснить это только необразованностью. Он просто малообразованный человек. Как может задевать человек, у которого нет интеллекта? Так что такие слова меня никак не задевают, — объяснила Бестемьянова.

По словам чемпионки, фигурное катание — один из самых сложных видов спорта, который требует высокой координации и умственной работы. Она подчеркнула, что мозг фигуристов работает так же, как у танцовщиков балета, а порой даже сложнее.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в съемках фильма «Тренировка гнева». Спортсменка исполнит роль футболистки. В основе сюжета лежит история о том, как в интернет попадает видеозапись, на которой тренер женской команды «Динамо» применяет жесткие методы мотивации к своим подопечным.

