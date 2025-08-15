Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 15:58

Фигуристка Медведева попробует себя в футболе

Евгения Медведева снимется в фильме «Тренировка гнева» в роли футболистки

Евгения Медведева Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в съемках фильма «Тренировка гнева», рассказал режиссер Виталий Дудка на защите проекта в Министерстве культуры. Спортсменка сыграет роль футболистки, передает ТАСС.

В основе сюжета лежит история о том, как в интернет попадает видеозапись, на которой тренер женской команды «Торпеда» применяет жесткие методы мотивации к своим подопечным. Несмотря на то, что команда одержала победу в матче, общественность требует отстранить тренера от работы.

Главную роль исполнит актер Сергей Гармаш, а Анастасия Талызина сыграет роль спортивного психолога. Премьера кинокартины назначена на 2027 год.

Ранее певец Дима Билан пригласил фигуристку Евгению Медведеву на свой концерт. Приглашение было сделано после того, как Евгения прошла тест от нейросети, посвященный ее любимым песням. Артист предложил выбрать одну из трех дат для посещения концерта: 13, 14 или 15 февраля следующего года. Спортсменка отметила, что хочет попасть на концерт в День влюбленных.

