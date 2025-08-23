Самая простая и вкусная шарлотка: быстрый рецепт

Самый простой рецепт шарлотки: быстро и просто

Эта шарлотка — рецепт-спасение для тех, кто ждет гостей или просто хочет порадовать семью чем-то вкусным. Воздушный бисквит, нежные яблоки и корица создают ту самую магию, от которой невозможно отказаться.

Взбейте 4 яйца с 150 г сахарного песка до устойчивых пиков — масса должна побелеть и увеличиться втрое. Просейте 160 г муки, аккуратно вмешайте лопаткой движениями снизу вверх. Добавьте щепотку соли и 1 ч. л. уксуса (для пышности).

Очистите 3 кисло-сладких яблока, нарежьте тоненько, лучше дольками. Форму предварительно смажьте маслом. Кладите вниз яблоки, посыпав их корицей. Потом залейте тестом, разровняйте. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки. Не открывайте духовку первые 20 минут!

Совет: для хрустящей корочки посыпьте форму перед выпечкой молотыми сухарями или манкой.

