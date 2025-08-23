Пожар, раненый ребенок и волна дронов: как ВСУ атакуют РФ 23 августа

Несколько мирных жителей, включая ребенка, получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его данным, инциденты произошли в разных населенных пунктах в течение пятницы, 22 августа. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Ребенок пострадал в результате атаки ВСУ на ДНР

Четыре мирных жителя, включая ребенка, получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его данным, инциденты произошли в разных населенных пунктах в течение 22 августа. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В Макеевке мальчик 2012 года рождения получил ранения средней тяжести из-за детонации взрывного устройства. Еще один мужчина пострадал аналогичным образом в Донецке.

В поселке Доля гражданское лицо было ранено в результате атаки беспилотника. В Горловке сторож медучреждения получил тяжелое ранение при обстреле из реактивных систем залпового огня.

По информации Пушилина, в течение дня ВСУ было совершено 10 атак с применением артиллерии калибра 122 мм и 155 мм, а также ударных БПЛА. В результате обстрелов повреждены 33 жилых дома и 14 объектов инфраструктуры, включая школу, техникум, детские сады и медицинские центры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник РЖД пострадал из-за атаки БПЛА в Волгоградской области

Сотрудник РЖД получил ранения во время атаки беспилотника в городе Петров Вал Волгоградской области, заявили в пресс-службе Приволжской железной дороги. Пострадавший получил осколочное ранение, его жизни ничего не угрожает. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Сегодня во время ночной атаки БПЛА на территории Волгоградской области в результате повреждения остекления жилого дома, расположенного рядом со станцией Петров Вал, был травмирован сотрудник РЖД», — сказано в сообщении.

ВСУ предприняли попытку атаковать Брянскую область

Российские силы ПВО сбили девять украинских беспилотников в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, вражеские БПЛА уничтожались в течение часа. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«В период с 08:20 мск до 09:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БПЛА парализовали движение поездов в Ростовской области

Поезда задерживаются в Ростовской области из-за падения БПЛА в районе станции Сергеевка в ночь на 23 августа, сообщила пресс-служба РЖД. Время опоздания составляет около 3 часов 40 минут. В компании заверили, что принимают все меры, чтобы восстановить движение поездов. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«В результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь — Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось», — сказано в сообщении.

ВСУ пытались атаковать сразу два региона России одновременно

Российские силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями, сообщили в Минобороны России. Атака ВСУ была отражена в период с 09:30 мск до 12:00 мск.

«В период с 09:30 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Калужской области», — отметили в министерстве.

ПВО России отразила налет БПЛА ВСУ над тремя регионами

Вооруженные силы Украины в ночь на субботу, 23 августа, атаковали беспилотными летательными аппаратами три региона России, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в период с полуночи до 01:40 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны сбили семь целей.

«В течение прошедшей ночи с полуночи до 01:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше половины беспилотников противник запустил по Ростовской области. Над регионом сбили четыре цели. Еще два дрона уничтожили над территорией Волгоградской области и один — над территорией Краснодарского края.

Фото: МО РФ

Атака БПЛА ВСУ вызвала пожар в Ростовской области

Беспилотные летательные аппараты атаковали Чертковский, Шолоховский и Миллеровский районы Ростовской области, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, в результате падения обломков сбитых дронов в нескольких местах возникли пожары, их удалось оперативно ликвидировать. При этом никто из мирных жителей не пострадал. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах. Из-за падения фрагментов беспилотников в нескольких местах возникли пожары, которые были оперативно потушены. Никто из людей не пострадал», — говорится в публикации.

Читайте также:

Глава СЖР высказался о смерти Кирилла Вышинского

Генерал объяснил, почему ВВС Украины до сих пор боеспособны

Генерал рассказал, против чего ВСУ выставляют F-16 и Mirage 2000 в зоне СВО

Генерал раскрыл, сколько F-16 осталось у ВСУ