23 августа 2025 в 09:55

БПЛА «приостановили» поезда в российском регионе

РЖД сообщили о задержке поездов под Ростовом из-за атаки БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поезда задерживаются в Ростовской области из-за падения БПЛА в районе станции Сергеевка в ночь на 23 августа, сообщила пресс-служба РЖД. Время опоздания составляет около трех часов 40 минут. В компании заверили, что принимают все меры, чтобы восстановить движение поездов.

В результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь — Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось, — сказано в сообщении.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА атаковали Чертковский, Шолоховский и Миллеровский районы. По его словам, в нескольких местах падения беспилотников возникли пожары, их удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет.

В Минобороны между тем отметили, что ВСУ в ночь на 23 августа атаковали три региона с помощью семи БПЛА. Средства противовоздушной обороны сбили над Ростовской областью четыре дрона. Еще два беспилотника уничтожили над Волгоградской областью и один — над Краснодарским краем.

