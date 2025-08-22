Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Генерал раскрыл, сколько F-16 осталось у ВСУ

Генерал Попов: у ВСУ могут оставаться до шести F-16 и пять Mirage 2000

F-16 F-16 Фото: Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

У Вооруженных сил Украины могло сохраниться не более шести американских истребителей F-16 из первой полученной партии, а также пять французских Mirage 2000, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, серьезной проблемой для украинских пилотов является эксплуатация разнородной авиатехники, требующей отличных подходов и знаний. Он отметил, что F-16 имеют англоязычный интерфейс, в то время как для работы с Mirage 2000 необходимы другие лингвистические компетенции.

У ВСУ может остаться пять-шесть F-16 из первой партии декабря прошлого года. В январе 2025-го они начали летать. Сейчас есть информация, что у ВСУ есть пять Mirage 2000, которые Киев не использует на передовой, скорее учебно-тренировочные полеты выполняет. По-моему, один Mirage они потеряли то ли из-за отказа техники, то ли из-за языкового барьера. Для них это не панацея. У F-16 все на английском языке, у Mirage — все на французском, — пояснил Попов.

Ранее обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво заявил, что решение Франции передать Украине истребители Mirage 2000 оказалось весьма затратным. По его словам, эти поставки не только потребовали значительных финансовых вложений, но и подорвали оперативный потенциал французской армии.

В Воздушных силах Украины ранее сообщили, что истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области на западе страны. Пилоту самолета удалось катапультироваться.

