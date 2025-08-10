Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 17:57

Во Франции осознали, к чему привела отправка Mirage на Украину

AgoraVox: передача Mirage 2000 для ВСУ поставила под угрозу французскую армию

Решение Франции передать Украине истребители Mirage 2000 оказалось весьма затратным, считает обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво. По его словам, эти поставки не только потребовали значительных финансовых вложений, но и подорвали оперативный потенциал французской армии.

Передача Украине истребителей Mirage 2000 обернется для Франции значительными расходами. Более того, боеспособность французских вооруженных сил в краткосрочной и среднесрочной перспективе теперь находится под угрозой. Особенно, если в ближайшие месяцы будут переданы и другие самолеты, — говорится в материале.

Как пишет Браво, особую остроту ситуации придает тот факт, что в условиях планового сокращения государственных расходов Франция в настоящее время не имеет возможности восполнить переданные вооружения. Поэтому, подчеркивает обозреватель, возникает заметная брешь в области противовоздушной обороны и патрулирования воздушного пространства.

Ранее военный аналитик Юрий Кнутов допустил, что российские военные могли применить гиперзвуковые ракеты «Кинжал» против украинских аэродромов с целью уничтожения истребителей F-16 и Mirage на земле. Этот тип вооружения специально разработан для поражения стратегически важных объектов. Эксперт подчеркнул, что главное преимущество «Кинжалов» — способность мгновенно поражать обнаруженные цели.

