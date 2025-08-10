Решение Франции передать Украине истребители Mirage 2000 оказалось весьма затратным, считает обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво. По его словам, эти поставки не только потребовали значительных финансовых вложений, но и подорвали оперативный потенциал французской армии.
Передача Украине истребителей Mirage 2000 обернется для Франции значительными расходами. Более того, боеспособность французских вооруженных сил в краткосрочной и среднесрочной перспективе теперь находится под угрозой. Особенно, если в ближайшие месяцы будут переданы и другие самолеты, — говорится в материале.
Как пишет Браво, особую остроту ситуации придает тот факт, что в условиях планового сокращения государственных расходов Франция в настоящее время не имеет возможности восполнить переданные вооружения. Поэтому, подчеркивает обозреватель, возникает заметная брешь в области противовоздушной обороны и патрулирования воздушного пространства.
Ранее военный аналитик Юрий Кнутов допустил, что российские военные могли применить гиперзвуковые ракеты «Кинжал» против украинских аэродромов с целью уничтожения истребителей F-16 и Mirage на земле. Этот тип вооружения специально разработан для поражения стратегически важных объектов. Эксперт подчеркнул, что главное преимущество «Кинжалов» — способность мгновенно поражать обнаруженные цели.