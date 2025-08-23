Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 10:58

В Брянской области за час сбили девять украинских беспилотников

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы ПВО сбили девять украинских беспилотников в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, вражеские БПЛА уничтожались в течение часа.

В период с 8:20 мск до 9:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за падения БПЛА в районе станции Сергеевка задерживаются поезда. Время опоздания составляет около трех часов 40 минут. В РЖД заверили, что принимают все меры, чтобы восстановить движение поездов.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА атаковали Чертковский, Шолоховский и Миллеровский районы. По его словам, в нескольких местах падения беспилотников возникли пожары, их удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет.

В Минобороны между тем отметили, что ВСУ в ночь на 23 августа атаковали три региона с помощью семи БПЛА. Средства противовоздушной обороны сбили над Ростовской областью четыре дрона. Еще два беспилотника уничтожили над Волгоградской областью и один — над Краснодарским краем.

Россия
Минобороны РФ
атаки ВСУ
БПЛА
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска стерли в пыль военное предприятие Украины
Названы населенные пункты, которые теперь контролируют ВС России
Погода в Москве в воскресенье, 24 августа: ждать ли ливней и сильного ветра
Лечо с клюквой! Вы такого еще не пробовали
Раскрыты новые детали о застрявшей на пике Победы альпинистке
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения
Гибель двух батальонов ВСУ в Краматорске попала на видео
Самая простая и вкусная шарлотка: быстрый рецепт
Мадонна показала редкие кадры со своими биологическими детьми
У российской границы появится новый международный порт
«Всю жизнь боюсь»: Киркоров признался в одном необычном страхе
В НАТО раскрыли свои планы по отправке военных на Украину
Западу пообещали «крайне жесткий ответ» при покушении на суда России
«Сильно младше»: звезда «СашиТани» улетела на море с голубоглазым блондином
Россиянам рассказали, память каких мучеников нужно чтить 23 августа
Известная актриса призналась, что улетела из России вместе с сыном
Духовный советник Трампа снова собрался на Украину
Мошенники стали прикидываться операторами городской связи
Пожар охватил птицефабрику в Челябинской области
Популярный американский рэпер отказался от концерта в России
Дальше
Самое популярное
Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.