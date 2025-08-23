В Брянской области за час сбили девять украинских беспилотников

Российские силы ПВО сбили девять украинских беспилотников в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, вражеские БПЛА уничтожались в течение часа.

В период с 8:20 мск до 9:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за падения БПЛА в районе станции Сергеевка задерживаются поезда. Время опоздания составляет около трех часов 40 минут. В РЖД заверили, что принимают все меры, чтобы восстановить движение поездов.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА атаковали Чертковский, Шолоховский и Миллеровский районы. По его словам, в нескольких местах падения беспилотников возникли пожары, их удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет.

В Минобороны между тем отметили, что ВСУ в ночь на 23 августа атаковали три региона с помощью семи БПЛА. Средства противовоздушной обороны сбили над Ростовской областью четыре дрона. Еще два беспилотника уничтожили над Волгоградской областью и один — над Краснодарским краем.