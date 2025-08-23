Архиепископа в США заставили извиниться за встречу с Путиным Архиепископ Алексий извинился перед паствой за встречу с Путиным на Аляске

Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий извинился за встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. По словам священнослужителя, его поступок вызвал непонимание и стал причиной смятения среди верующих. Его заявление опубликовано на официальном сайте Православной церкви в Америке.

После встречи на Аляске в Православной церкви Америки разгорелся скандал. Предстоятель церкви митрополит Тихон заявил, что Алексий побеседовал с российским президентом без одобрения Священного Синода, что противоречит канонам церкви. Он подчеркнул, что действия Алексия «не отражают официальную позицию Православной церкви в Америке», которая выступает против действий России на Украине. Алексий в своих извинениях подчеркнул, что провел встречу по собственной инициативе.

Ранее советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов выразил мнение, что Путин, подарив икону преподобного Германа Аляскинского на встрече с архиепископом Алексием, хотел подчеркнуть, что у РФ и США много общих небесных покровителей. Также он напомнил, что незадолго до визита в Анкоридж глава государства посетил Валаамскую обитель, что стало частью духовной подготовки к саммиту.

До этого Алексий заявил, что Аляска является местом, где Россия и США встречаются как соседи, научившиеся жить бок о бок. По его словам, для православных людей штат освящен подвигами святителя Иннокентия, преподобного Германа и подобных им людей.