24 августа 2025 в 14:34

Собянин выразил соболезнования родственникам погибшего при взрыве в ЦДМ

Обстановка у Центрального детского магазина на Лубянской площади, где произошла разгерметизация баллона Обстановка у Центрального детского магазина на Лубянской площади, где произошла разгерметизация баллона Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале подтвердил смерть одного человека в результате взрыва в Центральном детском магазине. По его словам, также несколько человек получили травмы, в настоящее время им оказывают медицинскую помощь. Глава столицы выразил соболезнования близким погибшего.

В Центральном детском магазине произошло ЧП. К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего, — говорится в сообщении.

Взрыв в Центральном детском магазине на Лубянке прогремел днем 24 августа. В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы уточнили, что в результате хлопка пострадали три человека. Двое из них доставлены в больницу.

По данным источника, двум посетителям ЦДМ оторвало руки при взрыве. Пострадавшими оказались пожилые москвичи. У одной из посетительниц магазина началась паническая атака. При этом очевидцы утверждают, что эвакуация не была организована должным образом, поскольку охрана торгового центра растерялась.

