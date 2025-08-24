Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 14:32

Терроризм, педофилия, сексизм? За что арестовали блогера Маркаряна

Арсен Маркарян Арсен Маркарян Фото: Социальные сети

Блогеру Арсену Маркаряну, против которого возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, грозит до пяти лет колонии. Что он сделал, чем известен Маркарян, кто и почему его обвинял в педофилии?

За что арестовали Маркаряна

О задержании Маркаряна стало известно 23 августа. Блогер пытался спрятаться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой. Оперативники вычислили автомобиль и передали ориентировки патрульным. На Можайском шоссе у города Кубинки машину остановили инспекторы ДПС. По предварительным данным, Маркарян направлялся в Белоруссию.

В пресс-службе столичного Следкома сообщили, что Маркарян обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

«В ходе допроса он не признал вину в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении.

В понедельник, 25 августа, следствие будет ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы о заключении Маркаряна под стражу.

Также его проверят на причастность к другим преступлениям. Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил NEWS.ru, что инфобизнесмен может получить наказание до 12 лет лишения свободы.

«Возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма по статье 354.1 УК РФ, что предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Другим поводом <...> стало интервью, в котором он сформировал „стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма“ и высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности <...>. Согласно ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, за это деяние грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», — рассказал Хаминский.

Он отметил, что обвинения могут расшириться: например, за высказывания с признаками призывов к сексуальному насилию над несовершеннолетними. Эти действия могут быть квалифицированы по статьям 131 и 132 УК РФ как подстрекательство к преступлениям. Суд в зависимости от тяжести обвинения может также назначить дополнительные сроки.

Фото: СК РФ

Что сделал Маркарян

В марте в отношении Маркаряна началась доследственная проверка по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Поводом стало интервью блогера, в котором он призывал к терроризму в России и в отношении ее граждан с использованием беспилотников. Его объявили в розыск. На тот момент блогер не находился на территории России. Дело против инфобизнесмена возбудили из-за видео, размещенного «не позднее 25 февраля 2025 года», где он, как утверждается, оскорбил память защитников Отечества.

Кроме того, в Сети всплыл один из старых роликов Маркаряна, где он говорит: «Я спал с девчонками 12 и 13 лет, сам будучи 18–19-летним». Интернет-пользователи призвали следователей обратить внимание на это заявление и ужесточить наказание блогеру.

Маркарян также выражал свою позицию по политическим вопросам, подвергая критике действия российских властей.

Журналисты Telegram-канала «112» при задержании Маркаряна спросили у него, как он попал в Россию, находясь в розыске. Тот ответил, что как любой гражданин. Блогер также заявил, что категорически не согласен с обвинениями.

В Telegram-канале Маркаряна появилось сообщение от первого лица, после того как он был задержан.

«Я не совершал никаких противозаконных действий. Экстремисты и враги Родины пытаются опорочить мое имя из зависти», — утверждает в ролике блогер.

Также он сказал, что всегда любил Россию и «помогал решать сложные социальные проблемы», за что ему якобы до сих пор благодарны десятки тысяч мужчин и женщин.

Фото: СК РФ

Чем известен Маркарян

Маркарян стал широко известен летом 2024 года. Предприниматель появлялся в многочисленных подкастах, в которых рассуждал на самые разные темы — от саморазвития до политики и воспитания детей.

Однако главной причиной, по которой Маркаряна стали массово обсуждать, послужили его неоднозначные высказывания о женщинах: к примеру, бизнесмен уверял, что с девушками не о чем говорить, называл их манипуляторшами и профессиональными предательницами. Вокруг блогера сложилась группа поклонников, которые считали его практически гуру, и масса критиков, называвших сообщество сектой. Многие обвиняют Маркаряна в сексизме и мизогинии. В Сети он также получил прозвище Мизогимли — производное от имени гнома из вселенной Джона Р. Р. Толкина и понятия «мизогиния» (то есть женоненавистничество).

Читайте также:

«Детский мир» эвакуируют в Москве: что случилось, взрыв, пожар, жертвы

Группа туристов пропала у вулкана на Курилах: что известно, список

Трамп продал ВСУ ракеты для ударов по России? Правда ли это, что за оружие

блогеры
педофилы
новости
следствие
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина попалась на непрямых закупках российской нефти
«Пауза» на Крымском мосту продлилась 40 минут
Назван неочевидный симптом нового штамма коронавируса «Стратус»
В Ленобласти отдых на воде закончился для семи человек госпитализацией
Появилось первое видео с вернувшимися из плена военными ВС России
Российские ударные дроны разгромили западную гаубицу вместе с пунктом БПЛА
Удивившая Путина сотрудница «Атомфлота» объяснила выбор профессии
Курян вернули с территории Украины
Рогов увидел символику в «погребальной» вышиванке Зеленского
Раскрыто, на какой стадии поиски пропавших на Курилах туристов
«Решающее значение»: дипломат назвал главный способ достичь мира на Украине
Задержан еще один мигрант, избивший футболиста Ерошевича
В ФАР ответили на слухи о «похоронах» российской альпинистки на пике Победы
«Большей частью не с Днепра»: Сальдо заметил смену тактики ВСУ под Херсоном
Крах ВСУ на новом фронте, бункеры в школах: новости СВО на вечер 24 августа
В Рыльске пострадала женщина из-за удара дрона ВСУ
В Россию вернули жителей Курской области, которых удерживали на Украине
Россия и Украина обменялись пленными
«Убийца крылатых ракет»: военэксперт о российских средствах борьбы с ERAM
Овечкин рассказал, чем бы смог заняться вместо хоккея
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить
Общество

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.