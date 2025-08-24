Терроризм, педофилия, сексизм? За что арестовали блогера Маркаряна

Блогеру Арсену Маркаряну, против которого возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, грозит до пяти лет колонии. Что он сделал, чем известен Маркарян, кто и почему его обвинял в педофилии?

За что арестовали Маркаряна

О задержании Маркаряна стало известно 23 августа. Блогер пытался спрятаться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой. Оперативники вычислили автомобиль и передали ориентировки патрульным. На Можайском шоссе у города Кубинки машину остановили инспекторы ДПС. По предварительным данным, Маркарян направлялся в Белоруссию.

В пресс-службе столичного Следкома сообщили, что Маркарян обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

«В ходе допроса он не признал вину в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении.

В понедельник, 25 августа, следствие будет ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы о заключении Маркаряна под стражу.

Также его проверят на причастность к другим преступлениям. Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил NEWS.ru, что инфобизнесмен может получить наказание до 12 лет лишения свободы.

«Возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма по статье 354.1 УК РФ, что предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Другим поводом <...> стало интервью, в котором он сформировал „стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма“ и высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности <...>. Согласно ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, за это деяние грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», — рассказал Хаминский.

Он отметил, что обвинения могут расшириться: например, за высказывания с признаками призывов к сексуальному насилию над несовершеннолетними. Эти действия могут быть квалифицированы по статьям 131 и 132 УК РФ как подстрекательство к преступлениям. Суд в зависимости от тяжести обвинения может также назначить дополнительные сроки.

Фото: СК РФ

Что сделал Маркарян

В марте в отношении Маркаряна началась доследственная проверка по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Поводом стало интервью блогера, в котором он призывал к терроризму в России и в отношении ее граждан с использованием беспилотников. Его объявили в розыск. На тот момент блогер не находился на территории России. Дело против инфобизнесмена возбудили из-за видео, размещенного «не позднее 25 февраля 2025 года», где он, как утверждается, оскорбил память защитников Отечества.

Кроме того, в Сети всплыл один из старых роликов Маркаряна, где он говорит: «Я спал с девчонками 12 и 13 лет, сам будучи 18–19-летним». Интернет-пользователи призвали следователей обратить внимание на это заявление и ужесточить наказание блогеру.

Маркарян также выражал свою позицию по политическим вопросам, подвергая критике действия российских властей.

Журналисты Telegram-канала «112» при задержании Маркаряна спросили у него, как он попал в Россию, находясь в розыске. Тот ответил, что как любой гражданин. Блогер также заявил, что категорически не согласен с обвинениями.

В Telegram-канале Маркаряна появилось сообщение от первого лица, после того как он был задержан.

«Я не совершал никаких противозаконных действий. Экстремисты и враги Родины пытаются опорочить мое имя из зависти», — утверждает в ролике блогер.

Также он сказал, что всегда любил Россию и «помогал решать сложные социальные проблемы», за что ему якобы до сих пор благодарны десятки тысяч мужчин и женщин.

Фото: СК РФ

Чем известен Маркарян

Маркарян стал широко известен летом 2024 года. Предприниматель появлялся в многочисленных подкастах, в которых рассуждал на самые разные темы — от саморазвития до политики и воспитания детей.

Однако главной причиной, по которой Маркаряна стали массово обсуждать, послужили его неоднозначные высказывания о женщинах: к примеру, бизнесмен уверял, что с девушками не о чем говорить, называл их манипуляторшами и профессиональными предательницами. Вокруг блогера сложилась группа поклонников, которые считали его практически гуру, и масса критиков, называвших сообщество сектой. Многие обвиняют Маркаряна в сексизме и мизогинии. В Сети он также получил прозвище Мизогимли — производное от имени гнома из вселенной Джона Р. Р. Толкина и понятия «мизогиния» (то есть женоненавистничество).

