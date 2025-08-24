Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 13:13

«Детский мир» эвакуируют в Москве: что случилось, взрыв, пожар, жертвы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Очевидцы сообщили, что мощный взрыв прогремел в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве. Что там произошло, есть ли пожар, жертвы, пострадавшие?

Что известно об эвакуации из ЦДМ, что там случилось

Посетителей и сотрудников Центрального детского магазина на Лубянке эвакуируют из-за задымления. Очевидцы сообщили, что слышали взрыв на третьем этаже ЦДМ, за которым последовал дым.

«По неподтвержденным данным, на третьем этаже ЦДМ во время ремонта взорвался газовый баллон, ранения получили рабочие. По другой версии, произошла разгерметизация баллона для воздушных шаров», — сообщило издание «Подъем».

Оперативные службы сообщили, что разгерметизация газового баллона, предварительно, стала причиной ЧП в ЦДМ в Москве. Людей из комплекса удалось вывести до прибытия пожарных.

По предварительным данным, происшествие в ЦДМ стало результатом «технической неисправности оборудования», сообщил мэр Москвы Собянин. Следственные органы устанавливают причину происшествия. Глава города выразил соболезнования родственникам погибшего.

Саперное отделение приехало к зданию ЦДМ после мощного взрыва. Движение на Лубянской площади в Москве ограничено из-за ЧП в ЦДМ, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Сколько жертв, пострадавших после хлопка в ЦДМ

Депздрав Москвы сообщил, что в результате происшествия в ЦДМ пострадали три человека. Двое госпитализированы в институт им. Склифосовского, одному оказывается помощь на месте.

Telegram-канал SHOT утверждает, что в результате пожара в ЦДМ погиб один человек.

