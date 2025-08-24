Адвокат запросил два млн рублей у жены пропавшего участника СВО

В Махачкале адвокат потребовал два миллиона рублей у женщины за ведение дела ее мужа, пропавшего без вести в зоне СВО, сообщил в Telegram-канале дагестанский журналист Расул Асад. Россиянка рассказала ему, что супруг пропал 10 месяцев назад, у пары осталось двое детей.

Надо обращаться в суд и добиваться выплат. Я даже не знаю, с чего начинать, и финансовое положение сейчас сложное у меня. Сама живу в селе, — рассказала женщина.

Ранее предполагаемый организатор преступной группировки Алексей Кабочкин, обвиняемый в хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, изъявил желание отправиться на фронт. При этом источник в силовых структурах считает, что такой исход маловероятен.

До этого стало известно, что участники организованной группы, задержанные за обман бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, использовали несколько схем вымогательства. В преступное сообщество входили попрошайки, зазывалы, таксисты, спортсмены и сотрудники патрульно-постовой службы, которые выступали наводчиками. Всего было задержано около 30 человек, пострадавшими признаны 18 военнослужащих.