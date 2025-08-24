Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 18:45

В Кольцово под Новосибирском взорвался гараж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В гаражном кооперативе «Нимб» в поселке Кольцово под Новосибирском произошел взрыв газа, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. В результате пострадал мужчина 1956 года рождения. С ожогами 30 процентов тела его доставили в областной ожоговый центр.

На опубликованных кадрах видно, как пострадавший находится у входа в разрушенный гараж в обгоревшей одежде, — снимает происходящее очевидец. Вокруг лежат обломки строения, в частности выбитая ударной волной дверь, которая оказалась на другой стороне переулка.

На месте происшествия работали пожарные расчеты, территория была оцеплена. Несколько соседних гаражей также пострадали.

Ранее на Лубянке в Центральном детском магазине Москвы произошла утечка газа. По предварительным данным, один человек погиб и еще трое получили травмы. На место быстро прибыли спасатели, а всех посетителей и сотрудников эвакуировали.

До этого на трассе М-12 под Арзамасом взорвалась цистерна со сжиженной углекислотой после дорожной аварии. В результате происшествия погиб водитель газовоза. Также пострадали двое человек, находившихся в проезжавшем мимо автомобиле, одним из которых был ребенок.

взрывы
гаражи
газ
Новосибирская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров поставил на место журналистку с «кофемашинами для убийства русских»
В ФРГ потребовали приближенных к членству в НАТО гарантий для Киева
Глава Федерации лыжных гонок подрался с воспитанником и попал на видео
Москалькова узнала о состоянии удерживаемых на Украине курян
У альпинистки Наговицыной появился шанс выжить? Подробности, новая операция
Американский режиссер рассказал о планах по работе в России
«Он не такой»: Лукашенко и Трамп пошутили о Путине перед саммитом на Аляске
Умер звезда сериалов «Ищейка» и «Отпуск»
«Феерический, конечно, идиот»: военкор заявил, что Зеленский бьет по НАТО
Москвич сделал предложение девушке, которая едва не заколола его ножом
В Кольцово под Новосибирском взорвался гараж
Словакия сделала грозное предупреждение Украине из-за ударов по «Дружбе»
Вэнс ответил, отправятся ли американские войска на Украину
Галина Польских поделилась воспоминаниями о режиссере Ускове
Сырский назвал «извечного врага» Украины
Три китайца упали со строительных лесов при атаке БПЛА на Ленобласть
В США оборвалась жизнь легенды «Вестей»
ДНК России, защита Родины: какие будут обязательные предметы в школах РФ?
В США назвали ключ к мирному соглашению по Украине
Вэнс назвал срок, за который реально завершить украинский конфликт
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.