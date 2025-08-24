В Кольцово под Новосибирском взорвался гараж

В гаражном кооперативе «Нимб» в поселке Кольцово под Новосибирском произошел взрыв газа, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. В результате пострадал мужчина 1956 года рождения. С ожогами 30 процентов тела его доставили в областной ожоговый центр.

На опубликованных кадрах видно, как пострадавший находится у входа в разрушенный гараж в обгоревшей одежде, — снимает происходящее очевидец. Вокруг лежат обломки строения, в частности выбитая ударной волной дверь, которая оказалась на другой стороне переулка.

На месте происшествия работали пожарные расчеты, территория была оцеплена. Несколько соседних гаражей также пострадали.

Ранее на Лубянке в Центральном детском магазине Москвы произошла утечка газа. По предварительным данным, один человек погиб и еще трое получили травмы. На место быстро прибыли спасатели, а всех посетителей и сотрудников эвакуировали.

До этого на трассе М-12 под Арзамасом взорвалась цистерна со сжиженной углекислотой после дорожной аварии. В результате происшествия погиб водитель газовоза. Также пострадали двое человек, находившихся в проезжавшем мимо автомобиле, одним из которых был ребенок.