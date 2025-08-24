Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 18:09

В Сети начали продавать футболки с Путиным и Трампом на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

На маркетплейсах появились в продаже сувенирные футболки с фотографией встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщает РИА Новости. Одна из моделей стоимостью около 800 рублей изображает момент рукопожатия лидеров во время их переговоров.

На другой торговой площадке также можно заказать термонаклейки для переноса изображения на одежду и интерьерную картину с фотопечатью на холсте. Художественное полотно стоимостью 1150 рублей запечатлело момент, когда президенты идут по красной дорожке от самолета.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что его появление в свитере с надписью «СССР» во время российско-американского саммита на Аляске не означает желания восстановить Советский Союз. Вместе с тем он напомнил о словах Путина о том, что о развале СССР не сожалеют только те, у кого нет сердца.

До этого министр сообщил, что после встречи Путина с Трампом 15 августа на Аляске подход американского лидера к мирному урегулированию конфликта на Украине стал глубже. Трамп согласен, что для решения кризиса необходимо устранить его причины, считает дипломат.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Аляска
футболки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров поставил на место журналистку с «кофемашинами для убийства русских»
В ФРГ потребовали приближенных к членству в НАТО гарантий для Киева
Глава Федерации лыжных гонок подрался с воспитанником и попал на видео
Москалькова узнала о состоянии удерживаемых на Украине курян
У альпинистки Наговицыной появился шанс выжить? Подробности, новая операция
Американский режиссер рассказал о планах по работе в России
«Он не такой»: Лукашенко и Трамп пошутили о Путине перед саммитом на Аляске
Умер звезда сериалов «Ищейка» и «Отпуск»
«Феерический идиот»: Зеленского уличили в ударе по НАТО
Москвич сделал предложение девушке, которая едва не заколола его ножом
В Кольцово под Новосибирском взорвался гараж
Словакия сделала грозное предупреждение Украине из-за ударов по «Дружбе»
Вэнс ответил, отправятся ли американские войска на Украину
Галина Польских поделилась воспоминаниями о режиссере Ускове
Сырский назвал «извечного врага» Украины
Три китайца упали со строительных лесов при атаке БПЛА на Ленобласть
В США оборвалась жизнь легенды «Вестей»
ДНК России, защита Родины: какие будут обязательные предметы в школах РФ?
В США назвали ключ к мирному соглашению по Украине
Вэнс назвал срок, за который реально завершить украинский конфликт
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.