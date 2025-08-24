В Сети начали продавать футболки с Путиным и Трампом на Аляске

На маркетплейсах появились в продаже сувенирные футболки с фотографией встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщает РИА Новости. Одна из моделей стоимостью около 800 рублей изображает момент рукопожатия лидеров во время их переговоров.

На другой торговой площадке также можно заказать термонаклейки для переноса изображения на одежду и интерьерную картину с фотопечатью на холсте. Художественное полотно стоимостью 1150 рублей запечатлело момент, когда президенты идут по красной дорожке от самолета.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что его появление в свитере с надписью «СССР» во время российско-американского саммита на Аляске не означает желания восстановить Советский Союз. Вместе с тем он напомнил о словах Путина о том, что о развале СССР не сожалеют только те, у кого нет сердца.

До этого министр сообщил, что после встречи Путина с Трампом 15 августа на Аляске подход американского лидера к мирному урегулированию конфликта на Украине стал глубже. Трамп согласен, что для решения кризиса необходимо устранить его причины, считает дипломат.