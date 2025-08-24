Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Феерический, конечно, идиот»: военкор заявил, что Зеленский бьет по НАТО

Военкор Коц: Зеленский подтвердил удары Киева по стране НАТО

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что войска его страны наносят удары по объектам энергетической безопасности члена НАТО, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Именно так он отреагировал на слова политика, который сказал, что поддерживает дружбу с Венгрией, однако теперь «Дружба» зависит от Будапешта. Таким образом он намекнул на трубопровод, по которому Венгрия получает российскую нефть.

Зеленский подтвердил удары Киева по стране НАТО. Феерический, конечно, идиот. Можно вытащить клоуна из цирка, но цирк из него — никогда. Зеленский находит повод для усердного смеха в том, что напрямую бьет по энергетической безопасности члена НАТО и Евросоюза, — написал Коц.

До этого британские средства массовой информации писали, что Украина начала наносить удары по нефтепроводу «Дружба» на фоне неудач ВСУ на поле боя. Журналисты обратили внимание, что подобная тактика провоцирует ответные действия со стороны России и дополнительно отталкивает страны-члены Евросоюза. По их словам, это в первую очередь касается Венгрии и Словакии, которые уже выступают против военной и финансовой поддержки Киева западными странами.

Ранее политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан опубликовал фотографию с ответом президента США Дональда Трампа на письмо венгерского лидера Виктора Орбана об атаке Украины на нефтепровод «Дружба». На снимке виден рукописный ответ главы Белого дома, нанесенный непосредственно на письмо премьера. Трамп пишет, что «очень зол» из-за произошедшего инцидента.

