Адвокат назвал неочевидные причины лишения водительских прав

Помимо общеизвестных нарушений, таких как езда по встречной полосе или управление автомобилем в состоянии опьянения, существуют ситуации, когда водитель может не осознавать, что нарушает правила дорожного движения, заявил RT адвокат Виталий Богомолов. Одной из таких причин является оставление места так называемого «незначительного ДТП».

Как объяснил специалист, правила не устанавливают минимального порога ущерба для классификации происшествия как дорожно-транспортного. Любое столкновение с объектом — будь то бордюр, дерево или снежный вал — считается аварией. Покидание места такого микро-ДТП может повлечь лишение прав на срок от одного до полутора лет.

Кроме того, адвокат предупредил о риске лишения прав из-за использования автомобиля с нечитаемыми, загрязненными или нестандартными номерными знаками. Даже если нарушение произошло непреднамеренно — например, из-за дорожной грязи — ответственность все равно возлагается на водителя. Особенно сложными являются случаи с ошибками при выдаче номеров, когда доказать невиновность владельца транспортного средства практически невозможно.

Ранее член Союза юристов-блогеров Кристина Каганюк разъяснила, что превышение скорости на 60 км/ч и более считается основанием для лишения водительских прав, даже если нарушение совершено впервые. Также строгие санкции применяются за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медицинского освидетельствования.